Se separó una reconocida actriz a seis meses de ser madre: "No convivimos"

Mientras era parte de la obra Culpables, por error, conoció al exjugador de Tigre donde vivió un intenso romance, se fueron a vivir juntos cuando regresaron de la costa atlántica y al poco tiempo confirmaron la llegada de su primera hija muy buscada ya que ninguno de los dos tiene hijos de otras parejas. “Nosotros convivimos desde que volvimos a Buenos Aires, después de la temporada de verano. Así que estamos re bien”, señalaron en aquella oportunidad.

Sabrina Carballo Damián Potenza Redes sociales

Sin embargo, el amor llegó a su fin y la propia actriz confirmó la separación. “No convivimos. De hecho, estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo y tratando de llevarnos bien por la nena”, se sinceró respecto a su relación durante el ciclo radial Agarrate Catalina.

Según conformó, el principal problema ocurrió debido a la convivencia: “Probamos la convivencia, pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella”.

En ese sentido, especificó que la convivencia fue el principal motivo que los llevó a tomar la decisión de comenzar una vida por separados como pareja, pero que será para toda la vida por la pequeña. “La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue recaótico todo, somos muy distintos los dos”, contó y agregó: “Es cierto que no es lo que uno espera tener un hijo y separarse. Yo tenía claro que mi deseo era ser mamá y él también”.

Sabrina Carballo Damián Potenza hija Gaetana Redes sociales

Sabrina Carballo se separó y relató cómo es la relación con el padre de su hija

Al ser una separación reciente y como la niña tiene apenas 6 meses, la actriz Sabrina Carballo reconoció que todavía no tienen ningún régimen de visitas: “Deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene 6 meses recién, toma teta”.

Pese a que su deseo de armar una familia no funcionó, aseguró: “No me quejo. Tengo trabajo, mi hija tiene salud y la verdad que voy encarando las cosas como viene. Y no es que tengo todo claro. Soy una duda caminando, pero también soy un poco kamikaze. Siento que la vida termina ordenando todo”.