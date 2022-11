Sandra Borghi criticó a Chapu Martínez y el influencer la destrozó: "Sos un mamarracho"

"Lo que no es serio sos vos, @sandraborghiok. Porque sos un mamarracho, no solo como periodista sino como comunicadora para tanta gente. En ningún momento tomaste con seriedad las amenazas de muerte que estoy sufriendo yo, mi hijo y mi familia", comenzó El Chapu en su red social.

El autor de "Traeme la copa Messi" amplió su descargo: "Tu soberbia imponente, ningunear e interrumpir a tus compañeros demuestra cómo lo único que te importa es el rating y no lo humano, tenes una falta de sensibilidad terrible, y eso que tenés hijos".

Furioso cerró su posteo escribiendo: "Sos un dinosaurio más de la TV y me avergüenza que haya gente como vos trabajando en medios que ni siquiera se informa para dar una nota, hasta tus propios compañeros te están mostrando la gravedad de la situación… Una vez más la TV haciendo de las suyas, en este caso la “periodista” @sandraborghiok".

El mensaje del influencer estuvo acompañado por un video de Borghi junto a su colega Pepe Gil Vidal en donde expone los comentarios que le molestaron de la periodista. "Vamos a verlo al 'Chapu' este", indicó la conductora de Está Pasando (TN) con desdén.

"¿Este chico no necesitaría ayuda más?", se preguntó y afirmó: "El flaco igual se garpó el pasaje y está en Qatar. Está sobrepasado y yo pregunté de qué, ahí me están diciendo". "¿Por qué no vuelve Chapu? Hagamos una vaquita y que vuelva porque es peligroso", ironizó.

"No entiendo nada. Pero que no entienda nada no quiere decir que no comprenda lo que está pasando. Quiere decir que nos estamos moviendo en un mundillo de redes sociales, porque si entrás hoy a su perfil, vas a ver que durante el día se divierte y genera contenido", lanzó.

Además, Chapu aclaró que recurrió al abogado Fernando Burlando para que las amenazas que recibió lleguen a la Justicia y se castigue a quienes corresponda.

La familia de "Chapu" Martínez recibió amenazas de muerte por la derrota de la Selección argentina

En 2018 el humorista se hizo conocido por su video donde en la previa de la Copa del Mundo 2018 le pedía a Lionel Messi que "trajera la copa" a la Argentina. Cuando la selección quedó eliminada del mundial, usuarios de redes sociales lo empezaron a señalar como "mufa" y lo atacaron por los resultados.

Pero ahora tras la derrota de la selección argentina ante Arabia Saudita, en el Mundial Qatar 2022, los ataques volvieron e incluso amenazaron a su familia. Entre otras cosas, le dijeron que le van a matar al hijo.

Las amenazas contra la familia del Chapu

Algunas de las amenazas que recibió la familia del Chapu fueron difundidas por la esposa del humorista que compartió capturas de algunos ataques que recibió por redes sociales.

"Anda despidiéndote de tu hijo Benja", dice un comentario escrito por la cuenta Elena_Russo. "Cuídate vos, el nene y el gordo porque son pollo", escribió por su parte el usuario Armando.Carros69. "¿Sabes que lindo como van a gastar a tu hijo en el colegio?", posteó la cuenta Julianaacosta1461 con emojis de un gatito riendo.