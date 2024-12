Renato confesó tener contactos con la producción de Gran Hermano y se armó un escándalo

Mientras una gran parte de los participantes se encontraban en el patio, los hermanitos confirmaron que conocían al influencer de las redes sociales y aprovecharon para preguntarle por su opinión tras filtrarse su ingreso a la casa. " Me dió la pálida . Tiraron cualquiera y la ayuntaron . Se creó un rumor en Twitter ", mencionó sobre el tema.

Pero eso no fue lo único, sino que aseguró saber por qué pasó esto: "Yo fui a trabajar con Marcos Ginocchio a Chile y una chica lo inventó en Twitter". El problema con esto es que aparecieron fotografías tanto con Romina Uhrig como con él en un boliche, por lo que su vínculo sería bastante cercano y no algo meramente laboral.

Por otro lado, Renato agregó que su llegada a Argentina fue reciente: "Me acabo de mudar hace 2 semanas, oficialmente. Dije 'esto es una etapa nueva de mi vida y quiero vivirla al máximo'. Todavía no alquilé nada, no tengo nada". Así, se mostró seguro con respecto a su futuro en la casa de Gran Hermano 2024.

Gran Hermano 2024: se conocieron los primeros finalistas de la prueba de líder

El reality show Gran Hermano 2024 volvió a Telefe luego de menos de cinco meses desde que terminó la edición anterior y ya se conocieron los primeros finalistas de la prueba de líder, la cual regresó con grandes novedades.