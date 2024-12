La expareja de Ricardo Centurión ingresó a Gran Hermano 2024: la familia del futbolista la liquidó

“Ya saben a quién votar para que se vaya”, escribió un familiar del futbolista. La sobrina del excampeón con Racing publicó: “¿Esto es real? Muda. Lo nombraba a mi tío porque si no no entraba”, escribió también. Una página dedicada a Melody escribió: “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mierda que hiciste que de copada no tenés nada”.

Embed Jenifer ya arrancó a ventilar en contra de Ricky Centurión, su ex y papá de su hija. La transmisión se cortó después de esto #GranHermano



@/granhermanoclipsok pic.twitter.com/fJy3nuHqpA — fefe (@fedeebongiorno) December 3, 2024

En su presentación contó que trabaja actualmente como trabajadora administrativa del Sindicato de Camioneros, donde lleva una década con los Moyano. “Los conozco a todos y buena onda”, contó.

“Estoy chiflada, pero soy buena onda. A la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo todos los días, estoy en un cumple siempre. Donde voy siempre llamo la atención, soy una mina gritona. Sé que en la casa voy a ser una mina querible para todos", sumó.

Chiara, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2025

En su primera emisión, Gran Hermano ya dejó los primeros personajes destacados. Una de las que parece será de las más polémicas es Chiara Mancuso, la hija de Alejandro, el exjugador de la Selección argentina, Boca y Vélez. La joven se definió como “fogosa” y “manipuladora”.

La modelo contó que vive en un barrio privado de Ezeiza y aseguró que a sus 30 años hizo “todo en la vida”. "Fui modelo, promotora. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en Boca, Independiente y en la Selección. Me gustan los jugadores", contó en su presentación.

Chiara Mancuso Redes sociales

"No duro mucho de novia porque soy fogosa. Los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual y me encanta manipular a las personas. Tengo alma de líder y eso juega a mi favor", agregó.

También estuvo involucrada en el yate en el que hubo jugadores de Independiente, que luego fueron suspendidos, ya que aparecieron sus fotos junto con Florencia Regidor y Sasha Ferro.