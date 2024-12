Chiara, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2025

La modelo contó que vive en un barrio privado de Ezeiza y aseguró que a sus 30 años hizo “todo en la vida”. "Fui modelo, promotora. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en Boca, Independiente y en la Selección. Me gustan los jugadores ", contó en su presentación.

"No duro mucho de novia porque soy fogosa. Los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual", agregó.

También estuvo involucrada en el yate en el que hubo jugadores de Independiente, que luego fueron suspendidos, ya que aparecieron sus fotos junto con Florencia Regidor y Sasha Ferro.

Embed - Conocé a Chiara: nueva participante de Gran Hermano

En su cuenta de Instagram la siguen varios jugadores del actual plantel de Independiente dirigido por Julio Vaccari, a los que ella también sigue. Esto alimentó los rumores sobre su relación con futbolistas que ella misma alimentó.

También indicó que no tiene filtros y que será dinamita en la casa. “Me gusta manipular a las personas porque siento como que soy bastante inteligente. Yo tengo alma de líder, y eso juega a mi favor”, sumó.

Su padre estuvo vinculado al fútbol argentino y fue parte de la Selección argentina en el primer ciclo de Alfio Coco Basile entre 1990 y 1994 que obtuvo la Copa América de Ecuador y estuvo en el Mundial de Estados Unidos. También fue ayudante de campo de Diego Maradona en Sudáfrica 2010, con quien luego terminó peleado.