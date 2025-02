Ramma MVP: "En la industria, cada uno elige qué hacer y yo quiero hacer todo".

Ramma MVP: "Debutamos en el puesto número 8 y realmente fue una locura porque significa que estamos generando un impacto"

Inmortal está compuesto por 9 canciones, cada uno tiene su video visualizer en YouTube y comparten una estética particular en la que los colores rojo y negro son los protagonistas.

Acerca del gran trabajo editorial, Ramma confiesa: "Cuento con un gran equipo de audiovisual que me ayuda con la imagen. Termina siendo más de la mitad del trabajo del artista de hoy en día. Una vez que llegás a ciertos números, la vara empieza a subir y debe subir en todos los aspectos. Así que no podés dejar detalles al azar. No solo es el trabajo más importante que hice en mi vida hasta ahora, sino que es el sello final de la trilogía Incrédulo - Intrépido - Inmortal, el fin y el inicio de una nueva etapa. Se llama Inmortal porque tiene como propósito no ser descartable, busca quedarse por siempre".

El videoclip de No Es Amor es uno de los más llamativos, ya que al artista le derraman un líquido negro, espeso, por su rostro y el efecto es impactante. "En mis videos siempre termina pasando algo. O me mojo, o me tiro a una pileta, o lo que sea. Este líquido estaba formado por glucosa con colorante. Fue una jornada muy larga, yo había estado 10 horas grabando y todavía me faltaba la parte final que era esa. Desde la primera hora hasta la última estuve con ese recuerdo en la cabeza. Fue terrible. Realmente no se lo deseo a nadie, pero quedó re bien", comentó.

Otro de los rasgos interesantes del despliegue audiovisual de Inmortal, es que al comienzo de cada video hay una placa con la definición de un concepto que se relaciona con la canción. En el caso de Pequeño, aparece la definición de Patricia, que es el nombre de su madre: "El vínculo con mi mamá es muy lindo. Mi vieja es todo. Quizás uno a veces no entiende a los padres del todo, pero a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de las cosas. Las maneras en que nuestros padres se comunican nosotros, a veces tampoco son las que nosotros queremos, pero es la forma que pueden. Este año entendí muchas cosas en relación a ella. Algo que siempre hizo mi vieja fue motivarme. Cuando yo me esforzaba por aprender a tocar el piano, ella me festejaba, me incentivaba. Así fue desde que tengo seis años. Fue una actitud que inconscientemente despertó algo dentro mío, gracias a eso no puedo vivir sin estar en un escenario o creando música".

"La música es una industria y cada uno puede tomar la decisión de hacer lo que quiera y yo tengo ganas de hacer todo. Quizás está mal, pero yo me salgo del personaje y me veo como un pibe de 20 años que tiene largo trayecto por delante". Esa es la filosofía de Ramma, quien no solo canta, sino que toca instrumentos, compone y produce.

"Me gusta el piano, me compongo algunos beats. Lo uso mucho también cuando estoy en el estudio a la hora de buscar armonías, notas o melodías. Fui bastante a clases de expresión musical, pero después dejé porque me fui a vivir al sur por el trabajo de mi viejo. Si me preguntás a dónde me siento más parte, me sale decirte Trelew. Ahí pude conocerme de verdad. El tema es que las cosas toman otra magnitud si estás en la Ciudad, No tenés esa pata o esa persona que te permite llevar a cabo las ideas", expresó.

"Yo siento que la música nos hace inmortales. Los artistas dejamos obras en el mundo y dejamos nuestra huella. De acá a 100 años vas a poder escuchar una misma canción, quizás de forma diferente, pero la vas a seguir escuchando igual. A mí me flashea saber que en decenas de años voy a poder escuchar lo que hice a los 20. Desde ese lado estoy inmortalizándome. Me gusta que la música me represente. Estamos en una industria en la que quizás te hace otro las canciones, y está perfecto. Pero yo necesito como artista tener la vara relativamente alta, desafiarme y entonces siento que logré inmortalizar algo que yo quería. Me representa lo real. Suena a chamuyo, pero me gusta cuando me dicen la posta. Hay muchos raperos buenos como Oney, ese pibe para mí es muy bueno y representa algo puro de la Zona Oeste. También me gusta Oasis, me encanta el rock. Una vez un amigo me dio un muy buen consejo: ´Escuchá a la gente del pasado, del presente y del futuro". Esa frase la adapté para todo", analizó.

Ramma MVP se presentará el próximo 11 de abril en el Complejo C Art Media. Si bien las entradas volaron, aún quedan localidades disponibles: "Simplemente, les aviso que va a ser una locura". Además, hará dos fechas en Europa: el artista se presentará en 2 fechas, una en el festival Boombastic en Costa del Sol, Málaga, que tendrá lugar el 24, 25 y 26 de julio; y otra en Vivo Flow en Albacete, Castilla, el 11 y 12 de julio.