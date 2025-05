"Hace circo": Carlos del Frade criticó a Patricia Bullrich tras el hallazgo de cocaína en un buque

El diputado de Santa Fe cuestionó a los organismos de control y advirtió que "la UIF no descubrió nada". Además, alertó por el rol del sector empresarial.

El diputado de la provincia de Santa Fe Carlos del Frade se refirió al hallazgo de 482 kilos de cocaína en un buque que se encontraba en el puerto de San Lorenzo y advirtió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , lleva a cabo "un circo" luego de afirmar que "los organismos de control no existen".

Carlos del Frade Carlos del Frade.

En tal sentido, alertó por el rol de los empresarios: "Esa cuestión ilegal tiene que ver con nichos de corrupción de los niveles de Estado pero también en los niveles empresariales, que manejan los 79 puertos que atraviesa el Río Paraná en las 7 provincias que tiene. En el medio de eso, la particularidad que decimos es que cocaína en grado puro, por lo que el valor que sale a la prensa de u$s6 millones de base, en Europa ya sale 10 veces más y ni hablar en Asia".

En tanto, marcó una inacción de los organismos luego del hallazgo de la cocaína. "La información no sale de los organismos de control porque no existen. Ni Prefectura ni Aduana hicieron el informe, que fue dado por el capitán del buque. La UIF no descubrió nada. Patricia Bullrich hace circo. El capitán entregó un cargamento", expresó.

Las advertencias sobre la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a la Argentina

Por otro lado, Del Frade alertó por el objetivo de la visita a la Argentina del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, que se produjo durante esta semana: "Fue para imponer condiciones sobre cómo tiene que trabajar Argentina en materia de seguridad y con estos negocios internacionales como es el narcotráfico".

También, apuntó hacia un encuentro entre Abigail Dressel y el gobernador santafesino: "La semana pasada la embajadora interina de Estados Unidos en Argentina se reunió con Maximiliano Pullaro. En ese contexto, que aparezca una vez más un cargamento de media tonelada de cocaína en puerto de San Lorenzo va a generar la idea como excusa para militarizar fronteras adentro y volver a convertir a las Fuerzas Armadas en una Policía nacional".

En tanto, el diputado santafesino profundizó su visión sobre el rubro empresarial: "Esta es una postal de que empezamos a ver cómo funciona el narcotráfico en serio. Ahí está el rol de los supuestos famosos impolutos, que son los sectores empresariales de guante blanco evidentemente forman parte del gran tráfico internacional de toda esta sustancia en toda América Latina. Vicentín maneja, increíblemente hasta hoy, terminar Puerto Rosario. Eso es una barbaridad".