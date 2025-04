Un querido cantante de cumbia comunicó que le diagnosticaron HIV

"Cuidá tu salud y conectá con Dios", escribió el músico en sus redes sociales, canal a través del cual decidió contar la noticia inclusive a sus amigos y familiares, según reconoció. "No sé quién me contagió y no sé a quién contagié. Hace dos años que estoy con la misma persona y siempre nos cuidamos", expresó.

A través de una publicación en Instagram, El Villano comenzó por expresar: " Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo porque siento que mi propósito es compartirle toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios ". Con estas palabras, el cantante dejó en claro su objetivo de llevar el mensaje de la religión.

"Fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV. Y todo me salió bien, pero HIV positivo. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié", continuó. Tras esto último, detalló con lujo de palabras todo lo que lo llevó a esta situación.

El Villano El Villano es un cantante de cumbia con mucha popularidad en el pasado. Ramasso Productora

Con respecto a esto, El Villano agregó: "Porque hace 2 años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien. Porque siempre nos cuidamos. Pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí. Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada". Esto dejó en claro su deseo de descargarse.

"Cuando estás en la mierda, lo único que te puede sacar de ahí es Dios. Yo fui una persona que se destruyó completamente en lo privado. Porque capaz que como cantante o como El Villano siempre me vieron bien", señaló. Todo esto no hizo más que evidenciar su fuerte creencia en un ente superior.

Vinculado a ello, reveló: "Hoy siguiendo el camino de Dios. Realmente escuchándolo a él. Tengo una conexión directa, una relación con Dios. Fui saliendo de todo. Primero del alcohol. Después de la droga. Después de mi adicción al sexo. Imagínate, si les cuento esto, a partir de ahora quiero ser totalmente auténtico y real".

Embed - El Villano - Chica Real Ft. Kenny Dih (Video Oficial)

"Más que nada, mi intención con este video es que tomen conciencia. Yo sé que me sigue mucha juventud, pero compartí este video con tus amigos, tus familiares, tus hijos. Sé que me sigue mucha gente y estaría bueno que tomen conciencia porque la salud y la conexión con Dios te van a dar una vida maravillosa y sana", remarcó.

Para finalizar, El Villano se mostró feliz por haber podido revelar esta complicada noticia con sus fans: "A partir de ahora sé que vamos a tener una relación mucho más directa. Y les voy a ir contando todo mi proceso. Nada, quiero conectar un poco más con mi propósito, que es, literalmente, cambiar vidas para mejor. Sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios. Les mando un beso grande y que Dios los bendiga".

Embed - El Villano en Instagram: "Cuida tu Salud, Conecta con Dios, y comparti este video así tomamos conciencia " View this post on Instagram A post shared by El Villano (@elvillanoar)

Qué es el HIV y en qué se diferencia del sida

Según informó Fundación Huésped, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades, y en esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

Esto quiere decir que el sida es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuficiencia del sistema inmune (inmunodeficiencia) causada por un virus que se transmite de persona a persona (adquirida). Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.

Llamamos enfermedades oportunistas a las infecciones o tumores que se desarrollan en el contexto de un sistema inmunológico deteriorado y son las que marcan un cuadro de sida. Las personas que llegan a la etapa de sida, pueden acceder a tratamientos que permitan revertir ese estado, superando la enfermedad que haya aparecido y recuperando un nivel adecuado de defensas.

¿Cómo se detecta el VIH?

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

El test de VIH es un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos al VIH. Existen dos tipos de test: el llamado ELISA que es una extracción de sangre y se realiza en un laboratorio, y el test rápido, para el que se depositan unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva y cuyo resultado se obtiene veinte minutos después. En ambos casos, si el resultado es positivo, debe ser confirmado con una prueba de laboratorio denominada Western Blot.

El análisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica, y en todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito. En el sitio web de Fundación Huésped está disponible el link (donde.huesped.org.ar).