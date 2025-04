María Becerra prepara su vuelta a la música con dos sorpresivas colaboraciones

En diálogo con el programa El Ejército de la Mañana en el streaming Bondi Live, la cantante brasileña Luísa Sonza reveló que ya tiene varias colaboraciones grabadas con La Nena de Argentina. Al respecto, confesó: " María Becerra... Quiero mucho hacer alguna cosa con ella . Hicimos algunas cositas juntas, pero yo no sé (si se van a lanzar) ".

Si bien no dio ningún tipo de especificación con respecto a una posible fecha de lanzamiento, lo cierto es que la oriunda de Quilmes ya está muy preparada para su regreso a la música. Y es que esto no es lo único, sino que también está confirmada una colaboración con Paulo Londra para el próximo 30 de abril, aunque no debería sorprender a nadie si se termina por postergar con motivo de la salud de la artista.

La última presentación de María Becerra fue durante su visita a Olga, donde tocó para cientos de personas que se acercaron hasta las inmediaciones del estudio. Con respecto a un lanzamiento, su canción más reciente es TATÚ, la cual llegó a todas las plataformas musicales el pasado 13 de marzo y con un videoclip que tuvo a su pareja Rei.

María Becerra volvió a su casa: "Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida"

La cantante María Becerra utilizó sus redes sociales para confirmar su alta de la Clínica Zabala para regresar a su casa y continuar la recuperación, aunque en este mismo comunicado agradeció a su pareja Rei y a Dios tanto por salvarle la vida y haberle otorgado "una segunda oportunidad".