Quilmes Rock día 1: Dillom, Calamaro, y Miranda! con Lali brillaron en la primera jornada del festival

La increíble reaparición de Pity Álvarez en el Quilmes Rock 2025: "Me muero por..."

Uno de los momentos más encendidos fue el show de Dillom, que lejos de esquivar el presente, lo puso en el centro de su set. Fiel a su estilo provocador, y para estar en sintonía con la energía del festival, eligió un set cargado de distorsión y actitud, con guiños a su costado más rockero, como ya había dejado ver en Por cesárea. Antes de arrancar con Buenos tiempos, lanzó con ironía y sin filtro: “Muchos dicen ‘¿por qué toca Dillom si esto no es rock?’. Yo soy el rock. Y al que no le guste… que me rompa el orto”.