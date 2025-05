Un cardenal argentino recordó las críticas al papa Francisco en Argentina: "Algunos deshonestos"

El purpurado narró en su homilía al resto de cardenales, miembros de la Curia y fieles un hecho que no es "capaz de olvidar": “Recuerdo un video que envió hace un tiempo para una reunión de empresarios argentinos. Les dijo: ‘Nunca me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Alguien me hizo decir que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo’. De hecho, algunas personas deshonestas dijeron que el Papa Francisco defendió a los vagos, a los zánganos, a los delincuentes, a los ociosos”, criticó Tucho.

"Pero él insistía: ‘Imagínense si esto se puede decir de mí, un descendiente de piamonteses, que no vinieron a este país con el deseo de ser apoyados sino con un gran deseo de arremangarse y construir un futuro para sus familias’. Se ve que lo habían hartado”, sumó.

En el mismo sentido, siguió: "Varias veces vi a un joven cerca de mi casa en Buenos Aires. Lo veía por la calle haciendo su trabajo, recogiendo cartones y botellas para alimentar a su familia. Me lo encontraba cuando yo iba a la Universidad por la mañana y, al volver por la noche, seguía trabajando", rememoró 'Tucho' Fernández.

Hasta que en una ocasión, le preguntó cuántas horas trabajaba: "Entre 12 y 15 horas porque tengo varios hijos y debo mantenerles para que tengan un futuro", le respondió. "A pesar de ello, una persona bien vestida que pasaba por ahí le dijo 'Vete a trabajar, vago'. Esto se escucha muy a menudo en Argentino y puede que nos ayude a comprender ciertas insistencias del papa Francisco", denunció el purpurado desde el púlpito.

Mirá la sexta misa de "novendiales" en homenaje al Sumo Pontífice