¿Quién es el famoso por el que la China Suárez "se arrodilló para que no la dejen"?

“Me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, me hace mal, me dan celos’... Y yo le decía ‘pero cambio’ y esas cosas que uno hace en momentos de desesperación...”, había expresado la cantante en Fernet con Grego en Luzu TV.

Esto generó revuelo en redes sociales porque luego contó que rogó por amor: “Me acuerdo que fue durísimo porque me vi arrodillada... fue la desesperación de pensar ‘¿qué hago arrodillada pidiéndole por favor que no me deje?’”

Luego de esto contó que se trataba de una persona grande y solo estuvieron poco más de un año. Todo parece indicar, según las redes sociales, que se trataba de David Bisbal. Ellos estuvieron en pareja en 2014 y se conocieron durante las grabaciones del videoclip “Hoy”.

Rápidamente se pusieron en pareja y mostraron su amor al público, pero de un tiempo al otro, se separaron y todos indicaron que hubo infidelidad por parte del español. Pero, según lo que ella contó fue por su personalidad. A pesar de otras personas señalaron a Nacho Viale, no se trató de él porque ella fue quien lo dejó por Nicolás Cabré.

Rusherking y los picantes dardos que lanzó contra la China Suárez en su nueva canción

Rusherking y la China Suarez sorprendieron a los fanáticos con el anuncio de su separación. La triste noticia fue compartida por la actriz en sus redes sociales y a diferencia del trapero que eligió mantener perfil bajo, se mostró dolida por la ruptura.

Embed @rusherkingg Les dejo una partecita de intesidad… album proximamente sonido original - Rusher king

"Perdón por la intensidad, te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender a olvidar, pero estás muy dentro mío", reza el primer verso de la canción. "Anoche salí y tomé para olvidar. Y te escribí, pero no vas a contestar, me convencí de no volverte a llamar, pero caí una vez más", continuó. "Me pregunto donde estás y si piensas regresar", finalizó el artista.

Luego de haber compartido un fragmento del tema, el cantante escribió un tuit haciendo referencia al mensaje de su canción. "No estoy triste. Me entro un pedazo de vidrio en el ojo", manifestó.