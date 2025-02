¿Recién en 2028? Cuándo volverá Gran Hermano tras el cierre de esta edición

La casa de Gran Hermano cerrará sus puertas en el próximo mes de junio y coronará al ganador o ganadora de esta temporada para darle cierre a una de las menos vistas de las últimas tres ediciones . Santiago Del Moro no está cómodo con los números de audiencia que están manejando , pero las estrategias para levantarlo ya se agotaron, aunque las ideas para seguir “innovando” podrían continuar, ya que la cabeza del conductor no para.

Se argumenta “agotamiento” de formato, algo que es real, pero que no se reconoce ni se asume como tal. Cabe recordar que los programas satélites que tocan el reality, también bajaron su audiencia, haciendo que los mismos ya dejen de dedicarle programas completos para pasar a unos minutos.

Telefe no se esperaba todo esto, pero quienes analizamos los números sí, ya que por lógica se veía venir que no funcionaría, al menos no en cuanto a rating. Las votaciones telefónicas no son las mismas, pero esto es por qué el casting fue muy inferior a las expectativas, algo que hasta la temporada pasada se anunciaba como “votaciones históricas”.

La gente se cansó, los hilos del reality quedaron expuestos y el soberano determinó que esta edición sea castigada. Quizás estas consecuencias hagan que en su regreso 2026, pueda tener los altos niveles de audiencia que supo cosechar.

Mientras tanto, Santiago Del Moro continuará ligado al canal de las pelotas en otros proyectos, ya que sigue contemplado para comandar este regreso y que en el momento dado se anunciará como “El gran regreso que vos estabas esperando”.