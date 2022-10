Gran Hermano 2022: video del íntimo momento de Maxi y Julieta en la pileta

La primera pareja de la casa de Gran Hermano conformada por Juliana Díaz y Maximiliano Giudici ya no se esconde. Luego de darse el primer beso ante las cámaras, estuvieron a los besos y abrazos en la pileta a la vista de todos sus compañeros. Los vinculan con expaticipantes.

JULIANA Y MAXI EN LA PISCINA ! GRAN HERMANO 2022

Mientras hablaban en un costado, sus compañeros empezaron a bromear con ellos y opinaron sobre su romance. “¿Estás feliz, Maxi?”, le preguntó Tomás Holder y ante su respuesta positiva, le contestó: “Mmm, no sé. No me cierra mucho”.

Uno de las dudas de los integrantes es si se pueden llegar a unir contra los demás y perjudicarlos en las placas. Pero aún no pasó a mayores. Por el momento, la relación cae bien y los vinculan con Gustavo Conti y Ximena Capristo.

Gran Hermano 2022: el primer beso entre Julieta y Maxi

A pesar de solo haberse conocido hace exactamente cuatro días, ya se formó la primera pareja en la casa de Gran Hermano. Se selló con el primer beso entre Juliana Díaz y Maximiliano Giudici luego de reiterados acercamientos en los días previos. Se lo contaron a sus compañeros y recibieron felicitaciones.

Todo se dio luego llevar días conviviendo, se mostraron cercanos y durante la gala de nominación festejaron mutuamente cuando ninguno de los dos quedó en placa para una futura eliminación. Pero este jueves confirmaron lo que todos se preguntaban. Se dieron el primer beso y lo hicieron público.