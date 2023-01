Polémica Gran Hermano 2022: una participante estalló contra Santiago Del Moro

“¡No me mientas, bolud…! Vos siempre me hablaste cuando yo estaba mal y me decías que no me tenía que ir, que me tenía que quedar por mis hijas. ¡Me estás jodiendo! Te vas a arrepentir. ¿Por qué hacés esto?”, le había dicho la oriunda de Moreno a Walter, pero éste continuó con su broma.