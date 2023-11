Oriana Sabatini rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de Paulo Dybala

BM apuesta todo por "No vuelvo a caer": "Creo que puede ser el tema del verano"

Una serie de mujeres publicaron en sus historias de Instagram que fueron invitadas a una celebración donde iban a estar jugadores, pero un requisito principal es que no podía haber celulares, por eso aseguran no tener pruebas.

Dybala Oriana Paulo Dybala y Oriana Sabatini en el cumpleaños del hijo de Leandro Paredes. Captura de pantalla

Sin embargo, el rumor que instalaron parecería no ser real. Jorgelina Cardoso, la pareja de Ángel Di María, explicó que para las parejas de los jugadores existe una intención de ciertas mujeres de ingresar a Gran Hermano 2023 y por ese motivo crean fama.

Ante esto, Oriana Sabatini decidió publicar una foto abrazada con amigas, lo cual daba algún indicio de corazón roto. Pero horas más tarde, subió una foto con su futuro marido en el cumpleaños del hijo de Leandro Paredes y, de esta manera, derribó todas las teorías. De hecho, Oriana compartió una foto con Camila Galante, la novia del ex-Boca, quien también negó los hechos.

Jorgelina Cardoso, pareja de Di María, admitió ser ella la de los chats

Luego del escándalo de la fiesta de la Selección argentina, Jorgelina Cardoso rompió el silencio y se refirió a la verdad de lo que había pasado con Ángel Di María. Reveló que fue ella la que contestó los chats a las modelos implicadas, pero contó los detalles de lo que en realidad pasó.

La periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo mostró su conversación con la pareja del futbolista: “Le avisan porque ella le cae bien a esa persona que supuestamente es del medio y se enteró de la jugada. Le están haciendo una cama gigante a un par de la Selección, entre ellos Fideo, para hacer famosas y meter en Gran Hermano a tres o cuatro pibas”.

Jorgelina Cardozo Di María Jorgelina Cardoso con Ángel Di María, futbolista de la Selección argentina. Redes sociales

Y Rodrigo Lussich agregó: “Para las mujeres de los jugadores de la selección, hay una operación para que estas chicas, que en principio salieron en las redes diciendo que estuvieron con los jugadores de la selección, terminen en el casting de Gran Hermano y por eso esta movida”.

“No hay permitidos, lo cuelgo de las bolas del obelisco”, expresó Cardoso en broma y agregó: “Con Ángel nos estamos cagando de risa de todo esto. Somos una familia preciosa y con una base muy sólida. Y que vengan de a uno que como llegan, se van. En nuestra familia no hay lugar para la basura que emanan las personas infelices. Claramente no creo nada de todo esto porque si no Fideo estaría colgado de las bolas del monumento”.