Nuevo escándalo viral entre Benjamín Vicuña y la China Suárez: ahora apuntó contra Anita Espasandín

"Esto sucedió el día sábado, para ser precisos, en el shopping Paseo Alcorta. Cuando estaban saliendo de un comercio de muebles, donde los chicos son chicos y juegan y se subían a un lado y a otro lado, eso la puso de muy mala onda a Anita Espasandín", continuó. Junto con esto, mostraron las imágenes en el programa de El Trece.

Espasandin y Vicuña Anita Espasandín y Benjamín Vicuña comenzaron su relación hace varios meses. Redes sociales

Para finalizar, le preguntaron por la relación de la nueva pareja de Vicuña con la China Suárez y reveló: "Lo consulté y no me respondieron. Y cuando no me responden, el que calla otorga. Evidentemente, entre ellas no está todo bien". Así, parece evidente que en las próximas horas se desatará el nuevo capítulo del escándalo y tendrá a esta nueva participante como protagonista.

Embed - ¡LA BOLILLA QUE FALTABA! LA NOVIA DE VICUÑA SE HIZO CARGO DE AMANCIO Y MAGNOLIA Y LOS CUIDÓ EL FINDE

Benjamín Vicuña reapareció con Amancio y Magnolia, los hijos que tuvo con la China Suárez

El actor chileno Benjamín Vicuña reapareció públicamente junto con sus hijos Amancio y Magnolia, a quienes tuvo con la China Suárez y los protagonistas del auténtico escándalo viral en redes sociales luego de la revocación del permiso para que puedan salir de Argentina.