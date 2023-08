Netflix: tres series nuevas que la rompen para ver este fin de semana

Son un romance adolescente que te atrapará por completo, otro es una docuserie sobre sectas y por último un drama sobre la naturaleza y el hombre, y el desafío de sobrevivir a todo.

Margot y David provienen de mundos diferentes. Ella es heredera de un imperio hotelero. Él debe desempeñar tres trabajos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas.

Este manual del líder sectario explica cómo conseguir un amor incondicional, una devoción infinita y el poder de controlar la mente, el cuerpo y el alma de los demás.

Cómo convertirse en un líder de culto (How to Become a Cult Leader) | Tráiler Oficial sub | Netflix