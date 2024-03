Netflix: dos películas imperdibles protagonizadas por Will Smith.

Dos estilos muy diferentes ideales para todos los gustos, protagonizados por este versátil actor que es capaz de emocionar hasta las lágrimas y al mismo tiempo hacer volar la imaginación con las películas más increíbles.

Es un film de acción y fantasía urbana estadounidense estrenada en 2017. Está dirigida por David Ayer y escrita por Max Landis, cuenta con una duración de 117 minutos.

La película está protagonizada por Will Smith en el papel de un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles que se asocia con un oficial de policía novato del clan de los Orcos (Joel Edgerton) en un mundo en el que las criaturas humanas y míticas conviven paralelamente.

La trama se ambienta en un presente alternativo donde humanos y criaturas fantásticas coexisten desde el principio de los tiempos. En este universo con reminiscencias al concebido por J.R.R. Tolkien conviven tres especies humanoides inteligentes en una sociedad estratificada: los elfos que se encuentran en la cúspide como clase dirigente, los orcos en el estrato social más bajo y generalmente asociados a la marginalidad y los humanos que se encuentran desde la clase baja a la media.

Este film está protagonizado por: Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramírez, Ike Barinholtz, Brad William Henke, Enrique Murciano, Happy Anderson, Kenneth Choi, Andrea Navedo y Dawn Olivieri.

Es una película de drama estadounidense dirigida por Gabriele Muccino, la primera protagonizada por Will Smith junto a su hijo Jaden Smith. Se estrenó en 2006 y está basada en la historia real de Chris Gardner. Cuenta con una duración de 117 minutos.

La trama se centra en Chris Gardner, un vendedor brillante y con talento, al cual su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Su vida se llena de problemas y obstáculos para salir adelante, tanto que acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años, del lugar donde viven en San Francisco, y ambos se quedan en la calle.

Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor.

