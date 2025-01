Mirtha Legrand expuso a la China Suárez al recordar el romance con Nacho Viale: "Era muy..."

“ Es raro todo. Hay chicos de por medio, eso me preocupa muchísimo ”, expresó la animadora al móvil de Intrusos en relación a los últimos cruces que incluyeron mensajes en torno a los hijos de los involucrados .

En ese momento, el cronista mencionó el noviazgo entre la ex Casi Ángeles y Nacho Viale, nieto de la conductora y productor de los almuerzos televisivos. "¿Usted llegó a conocerla?”, quiso saber el periodista.

Nacho Viale y China Suárez

“Sí, llegué a conocerla, era muy agradable”, aseguró Mirtha que luego continuó con su relato y recordó un particular episodio entre los enamorados.

"Me acuerdo que llegamos a un restaurante y estaban comiendo ellos. En un momento ella le tomó la mano y le dijo 'Nacho prometeme que no me vas a dejar nunca', y al poco tiempo se separaron", lanzó con picardía.