Dramático episodio en una escuela en Villa Elisa: un alumno amenazó con un arma a un compañero

Si bien se despertó una gran tensión por la situación, las autoridades aseguraron que se trató de un juguete. El menor que protagonizó el episodio fue apartado, aunque aún no tomaron una medida con respecto a su futuro dentro de la institución.

Desde la institución, la directora aclaró que no se trataba de un arma de fuego, sino de una réplica de juguete. Más allá que se aclaró que no realizaron la denuncia de forma inmediata porque abordaron la situación de forma interna, la mujer hizo la denuncia en la comisaría de Villa Elisa y se inició una investigación de oficio.

La causa quedó en manos de la UFI del Joven N° 1 de La Plata y se labraron actuaciones por “averiguación de ilícito”. Por su parte, se detalló que el menor que protagonizó el episodio fue apartado por las autoridades del colegio, que aún no tomaron una medida con respecto a su futuro dentro de la institución.

La desesperación y preocupación del padre del niño que fue amenazado con un arma

La noticia también se hizo conocía en la comunidad de Villa Elisa cuando, Seúl “Toty” Bernal, recurrió a sus redes sociales para hacer un extenso descargo donde relató el tenso momento que tuvo que vivir su hijo en la escuela con un compañero.

“Les escribo con profundo dolor y preocupación por lo que vivimos en la escuela N. 88 de Villa Elisa. A mi hijo le gatillaron un arma en la cabeza dentro del colegio. El alumno, del que no diré su nombre, le apuntó directamente y apretó el gatillo. No salió la bala. No fue un susto: fue un intento de disparo real”, hizo el descargo.

Al mismo tiempo, el hombre aseguró que el hecho no fue solamente contra su hijo, sino también “apuntó con el arma a otros chicos del grado”. “Hoy, en la Comisaría La Plata 12° (6 y 49), donde la madre de mi hijo, realizó la denuncia penal, los oficiales mostraron un arma y Mateo reconoció que era la misma que tenía su compañero de aula”, agregó.

También apuntó contra la directora Verónica Arus y el profesor Jorge del Fabro quienes dejaron que el alumno se fuera con su tutor “sin llamar a la policía, sin secuestrar el arma, y sin proteger a nuestros hijos”.

“Después, permitieron que el alumno regresara al colegio como si nada hubiera pasado. Esto es gravísimo. No se siguieron los protocolos de seguridad. Pero yo elijo creerle a mi hijo y a sus compañeros, que vieron y vivieron ese momento de terror”, señaló y pidió que “esto no puede quedar como una historia más. Si no actuamos ahora, mañana podríamos lamentar una tragedia”.

Por otro lado, también exigió la expulsión inmediata del alumno agresor, sanciones a las autoridades que actuaron negligentemente, un protocolo real y serio de resguardo para nuestros hijos. “No estamos buscando problemas. Estamos defendiendo la vida de nuestros hijos”, concluyó.