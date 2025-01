Mauro Icardi y la China Suárez, ¿peleados por Marcos Ginocchio?

Mauro Icardi no le cree a La China que su relación con Marcos Ginocchio sea de amistad

El panelista del programa emitido por AméricaTV, Pepe Ochoa, dio detalles sobre la supuesta pelea que tuvo la pareja a raíz de sus últimos escándalos: “No están bien las cosas con la China, tuvieron una discusión horrible por todo lo que está pasando. Mauro está podrido de las escenas de la China y pasó algo que tiene que ver con Marcos de Gran Hermano”.

Las discusiones habrían comenzado por el breve noviazgo de la actriz con Franco Colapinto, lo que desencadenó que la pareja peleé por las relaciones pasadas de la China y esto desató el vínculo con el ganador de Gran Hermano 2022.

“En su momento hablamos de lo de Colapinto, y esta persona me cuenta que a raíz de todo el tema, obviamente, sale el tema de Marcos de Gran Hermano. La China le empezó a mostrar un par de fotos y Mauro le preguntó sobre esas cosas y la respuesta de la China fue evasiva”, detalló Ochoa y agregó: “Habíamos contado que el año pasado ellos trin..., de hecho Benjamín Vicuña se había molestado cuando en el cumpleaños de Magnolia pareció Marcos Ginocchio”.

Según explicó el panelista, la actriz le negó al rosarino su relación con el ganador del reality, pero a él le generó una desconfianza y la decisión del futbolista fue de vivir en casas separadas. “La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice 'como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas'”, reveló Ochoa.

Embed ¿PRIMERA CRISIS? Problemas entre LA CHINA SUÁREZ y MAURO ICARDI en la "CASA DE LOS SUEÑOS"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Q3BME94PKu — América TV (@AmericaTV) January 23, 2025

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le pusieron un ultimátum a la China Suárez

Desde que oficializó su romance con Mauro Icardi, Eugenia 'China' Suárez está en el ojo de la tormenta: luego de que se difundieran sus fuertes peleas con Wanda Nara, en las últimas horas revelaron que la actriz está atravesando una delicada situación con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos.

Al aire de Intrusos, el periodista Guido Záffora brindó detalles que salieron del entorno de la ex Casi Ángeles y que dan cuenta del malestar de sus exparejas. "Nicolás Cabré está enfurecido por una publicación en redes donde se la incluye a Rufina y a otro famoso y se habla de la paternidad de él", señaló en relación al rumor que circuló en X y TikTok en los últimos días donde señalan que no sería el padre de la hija mayor de la China Suárez.

Además, aclaró que la molestia de Vicuña es aún mayor: "El que está enojado con la China, el que le soltó la mano, el que dijo ‘hasta acá llegué, basta' fue Vicuña", disparó.

Entonces explicó que "la frase que escuchó y que más le impactó y le dolió fue que su hijo duerme en una habitación de servicio” en la casa que la actriz comparte con el futbolista. Ese comentario habría generado la ira del chileno, quien tomó una decisión contundente sobre el vínculo con la madre de Magnolia y Amancio.