Se filtró un audio de Wanda Nara contra Amancio, el hijo de la China Suárez: "Andá a limpiarle el ..."

En la discusión comienza Wanda y le pregunta: “¿Qué problema tenés si es en nuestra casa y no en la tuya? La tuya la tenés llena de pendejos . Nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo, y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza".

Y luego metió a su hija Francesa, que es quien estaba hablando primero con Icardi. “Dejalo Fran, que tiene otras prioridades. Anda a limpiarle el culo a Amancio. Chau, b...". Por ese motivo, el hijo de la China se convirtió en tendencia.

- Tu CASA está LLENA de PENDEJOS ajenos.

-Anda a LIMPIARLE y CUIDARLE el CULO a AMANCIO (hijo de VICUÑA)



“Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante, no da. No son ni bienvenidas en mi casa, ni en la tuya. Me parece que te tenés que ubicar”, sumó Wanda en una llamada que fue viralizada por Desayuno Americano.

Ante esto, Suárez rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para subir una imagen con Amancio, niño fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y le agregó corazones. De esa manera, mostró su apoyo al niño por el hate recibido.

Ivana Icardi atacó nuevamente a Wanda Nara: "Está obsesionada, no puede vivir sin Mauro"

La influencer Ivana Icardi escribe a diario en sus redes sociales lo que ella piensa del escándalo de su hermano Mauro con Wanda Nara. Pero en las últimas horas, utilizó la televisión española para contar detalles de la intimidad y aseguró que su excuñada “está obsesionada”.

El conductor del ciclo español En todas las salsas le consultó si, luego de los rumores de embarazo de la Eugenia China Suárez, felicitó a su hermano, pero ella lo negó. “No, porque sabía que era falso. Yo ya soy la tía, pero por ahora no creo serlo. Creo que ahora la información fue falsa, no me lo desmintieron, pero lo sé”.

Y disparó contra el periodismo: “Hay que conocer la fuente que lo da y lo están hablando todos los periodistas en Argentina. Lo que ocurre es que tiran una bomba y van todos a buscarla”.

Respecto a su excuñada, apuntó sin filtros: “La China le dijo que era una mitómana, pero eso es verdad. Ella lo puede evitar y como madre protegés a los hijos, pero le encanta el show. Ella no puede vivir sin él. Si se termina, se acaba todo. Es un déjà vu de lo que ocurrió 13 años atrás con Maxi López. Es como una obsesión, ella piensa: ‘Es mío y como está con otra me jode’”.