Maxi, tras su eliminación: "Tenía el sueño de ser parte de Gran Hermano"

"Fue llenarme de energía para seguir para lo que quedaba. Al auto lo visualice con el corazón porque sabia que ganando el auto ya me sentía mas tranquilo", expresó Maxi

Luego admitió que "hubiera sido terrible" si finalmente hubiera abandonado la casa por decisión propia. "No me lo hubiese perdonado. Por eso estoy tan agradecido en que me hayan dado la chance, que me hayan esperado tanto", dijo el participante dirigiéndose a la producción.

"No fue una vez, fui varias veces a confirmar que me iba porque seguía con la misma locura y por suerte se me pasó después de la segunda noche", agregó.

Maxi se enteró en vivo que fue víctima de "Venganiela"

Los panelistas de la gala le contaron a Maxi que Daniela le hizo la espontanea que fue clave para su eliminación. "No me sorprende, me lo esperaba", respondió el participante.

De todas maneras, Maxi dijo que no sintió la votación de Daniela como una venganza sino que lo entendió como una parte del juego.