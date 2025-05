Un curioso detalle en el posteo de la China Suárez sobre Mauro Icardi que revivió los rumores de embarazo

La familia ensamblada partió a Estambul el sábado y horas antes de partir, Suárez había compartido en sus historias de Instagram un video donde se puede ver a sus hijos en brazos del rosarino. Además, subió unas fotos más de los pequeños donde en una de ellas, las nenas sostienen unos muñecos bebés.

Pero lo otro que llamó la atención una foto que hizo para celebrar el campeonato del conjunto turco su cuenta de Instagram, la China también compartió una publicación y mostró las camisetas del conjunto turco de sus hijos con sus nombres en la parte de atrás, pero con un detalle que no pasó desapercibido.

En el despliegue de las indumentarias, en un ángulo se ve uno de los muñecos bebé de las pequeñas que fue tomado como un indicio de lo que se viene rumoreando, no solo por un posible embarazo de la actriz, sino también por “el cuarto secreto” del que tendría la pareja en su nueva casa.

Eugenia China Suárez Mauro Icardi Instagram

¿De qué se trata la habitación oculta? A fines de abril, la panelista de LAM, Yanina Latorre reveló que cuando las hijas que Icardi, Francesca e Isabella, jugaban en la casa de su padre, encontraron un cuarto que estaba cerrada con llave. Al consultar sobre qué se trataba, pero la China fue tajante: “Pronto su papá les va a dar una linda noticia”.

Por lo tanto, esto generó la especulación que podría estar ambientada a la llegada de un nuevo integrante de la familia, el primer hijo en común entre La China y el exdelantero de Inter, entre otros.

La China Suárez reveló si tendrá hijos con Mauro Icardi y sorprendió

La actriz y modelo Eugenia "China" Suárez reveló si le gustaría tener hijos con Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta, ya que su romance tiene pocos meses desde que comenzó y además ya tiene otros tres hijos para cuidar, por lo que no se trata de una situación tan sencilla de definir.

Quien se encargó de revelar esta información fue el periodista Gustavo Méndez en el programa televisivo Implacables, ya que le hizo una entrevista para la TV Pública y llegó con información privilegiada. Así, expresó: "Le pregunto '¿la fábrica está cerrada?' y me responde que por ahora no (quiere tener hijos). Que está cerrada, pero que no descarta la posibilidad".