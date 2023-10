Matthew Perry no quería ser recordado por Friends tras su muerte: el conmovedor mensaje sobre su legado

No obstante, marcó que deseaba que sus seguidores se refieran a él, tras su deceso, por su ayuda a las personas que sufren alguna adicción. "Pero cuando muera, en cuanto a mis supuestos logros, sería bueno que las cosas que hice para ayudar a otras personas. Sé que no sucederá, pero estaría bien", advirtió el actor que murió a los 54 años.

En tal sentido, admitió haber tenido una alternancia entre buenos momentos y adversos y manifestó de qué forma le pedían asistencia: "He tenido muchos altibajos en mi vida. Aún estoy trabajando personalmente, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o un drogadicto viene y me dice: '¿Me ayudas?' Siempre respondo 'sí, sé cómo hacerlo. Lo haré por ti'. Aunque no siempre pueda hacerlo por mí mismo".

"Y creé la Casa Perry en Malibú, un lugar sobrio para hombres sobrios. También escribí mi obra The End of Longing, que es un mensaje personal al mundo, una forma exagerada de mí como borracho. Tenía algo importante que decir a la gente como yo y a la gente que ama a la gente como yo", agregó en esta línea sobre sus acciones.

Matthew Perry shares his incredible story of survival and why fame wasn't the answer to his problems