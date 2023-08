Matilda Blanco analizó los looks de la presentación del Bailando 2023 y fue contundente

Una de las participantes del Bailando 2023 será la modelo Lourdes Sánchez, quien es conductora de Buena Tarde y que la diseñadora también analizó su look: "Tremendo. Eras como una Jessica Rabbit versión Barbie. Muy linda. Divino el look, te quedaba fantástico".

Además, en el programa se habló de los vestuarios del exparticipante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder, las modelos Mónica Farro, Charlotte Caniggia y Pampita y la actriz Florencia Vigna.

El look de Flor Vigna

Matilda Blanco hizo alusión a cómo se vistió Florencia Vigna y dejó en claro que no fue de su agrado: "Ella había dicho que tuvo un percance, que el vestido que tenía no le gustó y no le quedó. Con un pantalón de Luciano y una campera que tenía y qué se yo, armó un vestido. Eso es un harapo. No me gustó el diseño. Yo la bauticé 'Roticienta', porque se pone todo roto y se hizo la pobrecita. Venía vistiéndose bárbara".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCv-0pjDpMo9%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by FLOR VIGNA (@florivigna)

Pampita

Además, elogió el look de la modelo Pampita. "Bien, divino. Mirá lo que es ese estrape. Me parece fantástico, muy fresco, el pelo bien. Me dio muy fresco a pesar de que el negro es bastante duro. Me encantó. Es falda y corset. La falda tenía como un corte sastrero, con bolsillos como si fuese un pantalón, pero es una falda", describió.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwAmKeiNTdd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by Pampita (@pampitaoficial)

Charlotte Caniggia

Luego, cuestionó el vestuario de la modelo Charlotte Caniggia: "¿Qué puedo decir de esto? La falda está buena pero no con ese corset y el corset está bueno pero no con esa falda. Estaba mal producido el look, es una mala mezcla. Ella está lindísima, bonita, como siempre".

Charlotte Caniggia look Bailando

Lourdes Sánchez

Acerca del look de la conductora de C5N Lourdes Sánchez, Blanco subrayó: "Tremendo. Eras como una Jessica Rabbit versión Barbie. Muy linda. Divino el look, te quedaba fantástico".

Lourdes Sánchez look Instagram (@lourdesanchezok)

Tomás Holder

Blanco, a su vez, criticó el vestuario del exparticipante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder. "Él cree que vive en Miami o en una playa del Caribe y está dentro de una caja de neón, vestido así. Lo ves en la foto y decís '¿qué le pasó?' La camisa estaba arrugada, le faltan las cinco medallitas en el cuello, que estaba abierto hasta el ombligo", expresó.

Holder look Instagram (@elbailandooficial)

Mónica Farro

Por último, cuestionó el vestido de la modelo Mónica Farro: "Santo Dios, señores. No quiero hablar mal porque una vez me mandó carta documento. Me da un poquito cortina de baño. Me gusta la silueta del vestido y cómo está peinada pero no el vestido. La amo, fue mi compañera de El Hotel de los Famosos".