La preocupación de los vecinos por el puma que sigue suelto en Moreno: lo buscan desde hace dos días

Vecinos de la localidad bonaerense de Moreno siguen en estado de alerta por un puma que está suelto hace dos días y mató a chanchos , gansos y gallinas . "La gente está en su casa cuidando a sus mascotas y teniendo cuidado de no salir a la noche", aseguró a C5N Nancy, habitante del lugar sobre la presencia del felino que todavía no puede ser localizado.

Personal del Comando de Patrullas de Moreno se acercó el lunes al lugar tras un llamado al 911 y, pese a un operativo de rastrillaje, hasta el momento no lograron encontrar al animal. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 interviene en el caso, mientras en la zona crece la preocupación.

“Pasan los días, las horas y el puma no aparece. Pusieron tramperas. Inclusive ahora hay un corte y ya no se puede avanzar a la zona donde fue visto el puma por última vez”, informó la cronista de C5N Mariela López Brown desde La Reja, en Moreno.

Se presume que en principio el felino se traslada entre el campo perteneciente al gremio SUTERH y un terreno lindero de una Nancy, quien señaló su preocupación por lo ocurrido: "Anoche pusieron las tramperas pero como no pasó nada van a enviar unos drones de la Policía Federal para ver si se puede ubicar con eso".

"Ya perdí 12 chanchos grandes y los lechones que no tenemos noción de la cantidad. La chancha última que me mató estaba preñadas, ayer las que me quedaron estaban teniendo crías", se lamentó.

El comunicado del Municipio de Moreno por la presencia de un puma

Tras detectarse la presencia de un puma en la localidad bonaerense de Moreno, el Municipio comunicó a través de redes sociales que, efectivamente, recibieron la denuncia del vecino junto con el video del puma, que fue filmado “en un campo de 50 hectáreas y alejado de la zona urbana”.

"El Cuerpo de Guardaparques se dirigió al lugar, donde verificamos la posibilidad de que el animal se encuentre en la zona; nos comunicamos con la Dirección Provincial de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, con quienes se estableció un protocolo y una estrategia para intentar realizar reubicarlo en una zona segura”, señala el comunicado.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 departamental interviene en el caso, mientras que en la zona crece la preocupación. “Cuando trascendió el video del puma recién empezó a hablar de eso y los vecinos comentaron que se comió los chanchos. Me da miedo por mi hijo sobre la noticia”, señaló otra vecina con este medio.