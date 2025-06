La confesión de María Julia Oliván sobre su estado de salud: "La recuperación no es rápida"

La periodista María Julia Oliván vivió hace una semana uno de los momentos más difíciles cuando sufrió un accidente doméstico: se quemó y terminó con el 25% de su cuerpo comprometido . A una semana del hecho, la comunicadora reveló que “la recuperación no es rápida”.

A una semana del accidente doméstico, la periodista aseguró estar “en una recuperación que no es rápida”: “Va a ser mínimo un mes de internación, o aproximadamente tres semanas, pero no menos”. “Tengo comprometida toda la pierna derecha y la mano y después estoy con reposo absoluto sin poder caminar”, reveló la comunicadora en diálogo con Teleshow.

Por otro lado, reconoció que tiene ingresos al quirófano donde le hacen “limpiezas profundas de piel” para ir viendo cómo se regenera el tejido, con una sedación. “Estoy muy contenida, me atiende el equipo del hospital, que es centro de atención a quemados. Es increíble la gente que trabaja acá, todos, la verdad: médicos, enfermeros, todo el personal”, agregó.

María Julia Oliván accidente incendio Capturas Instagram

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván en su casa

El accidente doméstico de María Julia Oliván ocurrió el pasado 13 de junio cuando regresó a Border Periodismo y decidió encender una chimenea moderna que funciona con etanol, para hacerle frente al frío.

“Es como si fuese una de esas chimeneas, no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero”, describió, pero la manipulación del combustible fue lo que causó el riesgo: “Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”.

Oliván recibió ayuda de su amiga Valu Bonadeo quien justo estaba en su casa y le indicó que se quitara la ropa de inmediato. “Ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa”, reconoció Oliván.