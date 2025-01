Marcela Kloosterboer y Cande Tinelli destrozaron a la China Suárez: "Siempre muy coherente todo"

La actriz y la influencer no tuvieron reparo en opinar respecto a la relación con Mauro Icardi en medio del escándalo en redes sociales. “Sigamos naturalizando el espanto”, dispararon.

Fue Pampa Mónaco quien reveló que esos videos son de hace mucho tiempo, pero muestran una personalidad que no iría con los intereses ni los pensamientos de la exprotagonista de Casi Ángeles. Por eso las redes sociales se hicieron un banquete.

Sin embargo, también opinaron otros referentes que siempre alzan la voz en defensa de los animales. “Y ella es vegetariana, ¿no? Siempre muy coherente todo”, opinó Kloosterboer.

Mientras que Cande escribió un emoji de asco, pero luego subió una publicación que decía: "No es natural reírse mientras se revuelven las vísceras de otro ser. No hay aventura ni placer en la muerte. No dejemos que se siga naturalizando el espanto".

Benjamín Vicuña llamó a Wanda Nara tras el blanqueo del noviazgo de China Suárez y Mauro Icardi: qué le dijo

Habían pasado unas pocas horas desde que Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a Eugenia 'China' Suárez con las que confirmaba el romance, cuando Benjamín Vicuña llamó por teléfono a Wanda Nara.

Así lo revelaron este viernes en Intrusos, donde el periodista Guido Záffora brindó detalles del intercambio entre el chileno y la empresaria que despertó la sorpresa de todos: “Me dicen que a las 6 de la tarde, Benjamín Vicuña llama a Wanda Nara y acá se arma el escándalo".

En su relato, reveló un detalle importante: "A mi me dicen que Vicuña hoy está más del lado de Wanda que de la China, la madre de sus hijos Magnolia y Amancio”. En ese momento, mencionó la pelea que la expareja protagonizó días atrás en un aeropuerto. "Vicuña se alteró tanto que la empezó a increpar a la China y eso no gustó nada al entorno de la China", agregó.

En la comunicación, que dicen duró cerca de media hora, el actor "se puso en un lugar como consolándola a Wanda, diciéndole 'Eugenia es así'".