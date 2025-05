El Hospital Penna de Bahía Blanca, en crisis tras el temporal: "Faltan quirófanos e instrumental quirúrgico"

También señalaron que la "deficiente articulación con el 107, el Hospital Municipal y otros efectores públicos o privados" ha provocado "demoras de más de 48 horas para derivación de patologías que requieren resolución urgente, así como también la atención de pacientes con riesgo de vida".

"No tenemos capacidad quirúrgica de gravedad", afirmó a radio LU2 el director ejecutivo del hospital, Jorge Moyano. "Todavía no tenemos los quirófanos operativos. Estamos trabajando en su restitución. Actualmente se están colocando los pisos vinílicos", explicó, y señaló que los trabajos terminarán "no antes de un mes y medio".

hospital penna El Hospital Penna aún no se recupera del temporal del 7 de marzo.

Moyano sostuvo que el reclamo del Servicio de Cirugía se originó por pacientes que "requerían ser intervenidos quirúrgicamente en un hospital que hoy no está preparado para recibir ese tipo de atenciones". "Se hicieron igual, fueron exitosas, pero con un gran costo para los equipos y un gran riesgo sobre la vida de los pacientes", contó.

El director insistió en que "no estamos en condiciones de resolver cuestiones quirúrgicas" e indicó que está en comunicación con la Secretaría de Salud de la comuna y otros nosocomios para advertirles que "seguimos con la misma complejidad que teníamos hace un mes y medio".

"El hospital se limpió, se está acomodando, pero nosotros no podemos operar, no tenemos quirófanos y nos siguen derivando pacientes acá", sostuvo el médico cirujano Juan Ariel Bykaluk. "El tema es cuando hay una urgencia extrema. Ya tuvimos dos casos y no tenemos dónde derivarlos y es peligroso para el paciente", subrayó.

Los médicos aseguraron que, si no se restablecen las condiciones mínimas para realizar procedimientos de alta complejidad, no podrán mantener activa la guardia de Cirugía General ni recibir pacientes con potenciales cuadros quirúrgicos.