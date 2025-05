Histórico: El Eternauta ya es la serie más vista del mundo en Netflix

El Eternauta se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix a nivel mundial y esta confirmación llegó desde la propia cuenta argentina de la plataforma de streaming, donde señalaron: " Qué orgullo mi país, por favor ".

A través del usuario @ CheNetflix en X, es decir la cuenta argentina de Netflix, sorprendieron al informar esta noticia. " Juan Salvo se puso el traje y salió al mundo el 30 de abril . El Eternauta viajó a la velocidad de la luz: su historia y la calidad de su producción enamoraron , no solo a nosotros (¿cómo no? si somos argentinos) sino también al resto del planeta ", comenzaron por expresar.

Con respecto a la marca histórica, señalaron: "La serie ingresó al Top 10 global semanal de Netflix en el puesto #1 de series de habla no inglesa, con 10.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. No solo eso, llegó al Top 10 de series en ¡87 países! como Brasil, Francia, India, Estados Unidos, Italia, México, Alemania y España, entre otros". Vinculado a esto, es importante recordar que se encuentra en el podio de muchos lugares más.

Para finalizar, hicieron mención al gran legado argentino que dejará El Eternauta en el planeta: "Quiere decir que alrededor del mundo vieron cómo se juega al truco, escucharon Manal, Mercedes Sosa, Gilda y Soda Stereo y vieron cómo resolvemos los argentinos con lo que tenemos". Vale recordar que el protagonista Ricardo Darín ya confirmó que habrá segunda temporada.

Si bien esta marca ya es algo increíble para una producción argentina, todavía le queda un pequeño paso más por delante para ser la serie más vista del mundo en general, es decir sin especificar en habla no inglesa. Actualmente, la única que está por encima suyo es The Four Seasons y parece cuestión de días para que El Eternauta se quede con su lugar.

Los actores Ricardo Darín y César Troncoso hablaron en exclusiva con Barbie Simons para C5N en el marco del lanzamiento de la serie El Eternauta en Netflix y contaron varios secretos de lo que fue el detrás de escena de la histórica producción.