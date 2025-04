Luis Miguel cumple 55 años: cuáles son los 10 hits del Sol de México y qué lo une a la Argentina

Los padres de Luismi, Marcela y el cantante español Luis Gallego Sánchez, más conocido como Luisito Rey, se conocieron durante unas vacaciones en Mar del Plata. Después de una vida de ausencias y separaciones de su madre, el músico se pudo reencontrar con ella en 1986, luego de un recital que dio en el Luna Park.

Cada vez que volvió fue muy bien recibido por un público fiel que lo sigue desde que era un adolescente y que vuelve a sus shows, ahora mujeres, madres con sus hijas. Él supo responder con amor mutuo por sus fans.

Entre los temas que eligieron para homenajearlo están: La incondicional, con el recordado videoclip en una academia militar.

Otros éxitos son: Ahora te puedes marchar, Tengo todo excepto a ti, Hasta que me olvides, Entrégate, Dulpable o no, No se tú, Suave, Te necesito y Por debajo de la mesa. Este último hit es un bolero contemporáneo que resume la historia de un amor secreto.

La gira de Luis Miguel 2023–2024 terminó el 18 de diciembre de 2024 en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires. El cantante mexicano inició su gira el 3 de agosto de 2023 en esta misma ciudad y recorrió 20 países.