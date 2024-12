Luis Miguel en Argentina: el Rey volvió con un show avasallante a pura emoción

Pasadas las 21, abrió su presentación con Será que no me amas, un clásico de 1990 con la marcada impronta pop de la época, una de las recordadas etapas musicales de El Sol de México . Siguió con Amor amor amor, Dame, Culpable o no, Suave y Hasta que me olvides.

Acompañado por una orquesta de 13 músicos de excelencia , Luis Miguel se exhibió carismático, alegre y con una energía avasallante a diferencia de su última presentación en la Ciudad, en marzo de este año. Tuvo frases cómo “una bulla Buenos Aires”, jugó con su drone, se detuvo a mirar cómo estaba la luna y a compartirlo con el público y hasta se emocionó al finalizar Te necesito.



Todo esto con la majestuosidad de aquel que se sabe el rey indiscutible de la música en español. Un artista que durante la explosión de la escena latina de los 90 no se cruzó al mercado anglo, manteniéndose fiel a su identidad, aunque sí tiene en su haber colaboraciones con Michael Jackson y Frank Sinatra que no faltaron en su presentación en el Campo Argentino de Polo. Sonríe y Come fly with me, fueron interpretadas con una aparición de los recordados artistas en pantalla, emocionando a todos los presentes.

El set se dividió en varias etapas, atravesando toda la carrera artística de El Rey Sol. Y, como parte fundamental de su trayectoria no podían faltar los boleros. Época que se vio marcada por su disco Romance producido por Armando Manzanero. Bolerista y uno de los compositores más laureados del continente, mantuvo un gran vínculo con Luis Miguel y por ello, el artista no deja de rendirle homenaje durante su show, con una desgarradora interpretación de Somos novios, uno de los clásicos compuestos por Manzanero.

Pasó también por baladas del álbum Segundo Romance y en un guiño a la tierra argentina interpretó joyas del tango como Por Una Cabeza y Volver, demostrando su conexión y admiración por el país.

Luis Miguel sin ser mexicano de nacimiento, logró la internacionalización de los mariachis y las rancheras, exportando al mundo las tradiciones mexicanas y elevando el sonido característico de toda una cultura musical a un estadio más mainstream. En su potente presentación en Buenos Aires, se mostró con sus 15 mariachis que se sumaron en el bloque musical compuesto por La fiesta del mariachi, La Bikina y La Media Vuelta.

Por la cercanía a la Navidad esta vez incluyó el tema Santa Claus antes de una catarata de infaltables hits que hicieron delirar al público como el himno La Incondicional, un tema que a pesar de los años, sigue desgarrando el corazón.





El clímax de la noche llegó con los primeros éxitos de su carrera, como Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul y Cuando Calienta el Sol, con pelotas y papelillos, se vivió de forma lúdica el momento de la fiesta, y es que los temas más tempranos de su carrera, se convirtieron en los infaltables de las celebraciones y los karaokes, trascienden generaciones y son parte inherente de la cultura pop del continente.

La audiencia se mantuvo de pie y no dejó de cantar durante las dos horas que duró el show y que se repite hoy en el cierre del tour. El 3 de agosto de 2023 comenzó su primera gira mundial después de cinco años titulada “LUIS MIGUEL TOUR 2023” en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde realizó 10 conciertos sold out. La gira continuó con otros 10 shows sold out en Chile, 25 estadios totalmente vendidos en Estados Unidos, finalizando el año con 21 shows en México y en el 2024 fuimos testigo de varias presentaciones en Buenos Aires, con una escala para después elegir Argentina como el lugar donde todo termina.

En este regreso, el Sol de México dejó en claro una vez más por qué es considerado el artista de habla hispana más importante e influyente de la música internacional. Con una versatilidad excepcional, ha explorado y dominado diversos géneros, llevando su arte desde el pop hasta el bolero y el mariachi, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades.

Con casi 20 millones de oyentes mensuales en Spotify y un legado sin vencimiento, desde su trayectoria inigualable, su impresionante voz e interpretación en el escenario y su revival pop con la biopic de Netflix, Luis Miguel es hoy más que un artista es un estrella de la cultura latina y un fenómeno del entretenimiento.