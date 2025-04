El repudiable comentario de Robertito Funes Ugarte que hizo llorar en vivo a Martina de Gran Hermano

Una de las situaciones más comentadas en redes sociales sobre su estadía es que la joven no se enteró que falleció su abuela, con quien tenía un vínculo muy estrecho, una noticia que no fue comunicada por decisión de su familia.

Martina Pereyra eliminada Gran Hermano Captura Telefe

En ese contexto, el conductor intentó hablar del tema con la platense pese a que ella manifestó no querer hacerlo. “Hablando del afuera, quiero preguntarte algo. Porque vos te enteraste al salir de la casa lo que pasó en tu familia, ¿no? Me quedó eso, y quería saber cómo te sentís vos en este momento en el que no recibiste el abrazo de la persona que vos querías recibir”, disparó.

“No, prefiero no hablar de eso”, le contestó educadamente Martina con un gesto de tristeza en su cara, algo que el periodista ignoró y volvió a insistir: "Pero me gustaría que lo compartas simplemente”.

En ese momento, la modelo y contadora pública no pudo soportar la angustia y rompió en llanto mientras Funes Ugarte le pedía a la producción que pongan un informe al aire para poder pasar de la situación.

La actitud del presentador fue muy criticada en redes sociales donde apuntaron contra la falta de respeto hacia la participante y le pidieron al canal que intervenga en la situación.