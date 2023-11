Los juegos del hambre: todos los detalles de la precuela

Es una producción estadounidense llevada a cabo por Lions Gates Films, Good Universe y Color Force, filmada en varios puntos de Alemania y Polonia. Para su distribución se dispuso de treinta y cuatro compañías entre ellas: Ad Astra, BGFilm, Cineplex pictures y más.

Balada de pájaros cantores y serpientes Lions gate films

En cuanto al reparto, esta vez no contará con la participación de Jenifer Lawrence, quien dio vida a Katnis Everdeen en sus anteriores entregas. Esto se debe a que la historia no se situará en ella sino, en los años anteriores a su aparición y seguirá los pasos del joven encantador, Coriolanus Snow (Tom Blyth) durante su vida previa a convertirse en presidente de Panem.

Su extensión es de dos horas y 37 minutos y su historia se basará en la oportunidad que a él se le presentará tras ser elegido como mentor de los décimos Juegos del Hambre luego de haber pasado por momentos difíciles junto a su familia. Durante este nuevo golpe de suerte se lo asignará como mentor de una niña tributo del distrito 12, Lucy Gray Baird que será interpretada por Rachel Zegler. Una vez asignado como su mentor, comenzará a desarrolar ciertos sentimientos por ella. Al ver sus encantadores talentos, hará lo posible por consagrarla como ganadora de los juegos.

Balada de pájaros cantores y serpientes Tom Blyth y Rachel Zegler protagonizarán la precuela Lions Gates Films

Entre los detalles y figuras a destacar, contará con la participación de Hunter Schafer, una de las actrices revelaciones de Euphoria, la serie de drama juvenil exclusiva de HBO. En paralelo, el reparto se completa con los antes mencionados Tom Blyth (Benediction) y Rachel Zegler ( West Side Story), junto con un gran elenco llevado a cabo por, Viola Davis (Fences), Fionnula Flanagan (Los otros), Dexter Sol Ansell (Navidad en la granja), Clemens Schick (Perrohombre), entre otros.

Los protagonistas de esta nueva historia llevan transitada una carrera colmada de interesantes proyectos. el actor que encarnará la piel de Coriolanus Snow, Tom Blyth participó en títulos como Benediction, Robin Hood y en las series La edad dorada y Billy The Kid. Mientras que Rachel Zegler (Lucy Gray Baird) se destaca por su trabajo en el remake del musical de 1961 de Steven Spielberg titulado West Side Story. En paralelo, también será parte de la secuela de Shazam! Fury Of The Gods junto con el nuevo live action de Blancanieves producido por Disney que protagonizará junto a la reconocida estrella Gal Gadot (Wonderwoman).

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes podrá verse en varios cines de Argentina desde el 15 de noviembre.