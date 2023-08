Llega a Netflix One Piece, la serie basada en el manga de Eiichirō Oda

La búsqueda del One Piece comienza el 31 de agosto, solo en Netflix.

En 1997 el escritor e ilustrador japonés Eiichir Oda publicó por primera vez su manga One Piece . Luego de 26 años de ese suceso llega a la pantalla de Netflix la adaptación en formato acción real. Esta gran apuesta del gigante del streaming basada en una de las obras más populares en Japón, se llevó a cabo mediante las múltiples ideas de su creador, que a la vez, participó como productor ejecutivo con la finalidad de brindarle a los fanáticos una nueva e impactante versión de la historia.

One Piece | Tráiler oficial | Netflix ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! La búsqueda del One Piece comienza el 31 de agosto, solo en Netflix. Netflix

One Piece se prepara para ser una de las propuestas más relevantes y esperadas del gigante del streaming en lo que respecta al 2023. Steven Maeda (The X-Files) junto a Matt Owens (The Defenders) fueron los creadores, escritores y productores ejecutivos de la serie que entrelaza la acción y la comedia. En cuanto a la producción fue por parte de Tomorrow Studios y Netflix en asociación con Shueisha.