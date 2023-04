Lizy Tagliani reveló que quiere adoptar: "Si viene con hermanos, no tengo problema"

La conductora Lizy Tagliani reveló que quiere tener un hijo y por eso busca adoptar junto a su flamante esposo Sebastián Nebot . Incluso, remarcó que sabe que será muy difícil, aunque no tiene temor por la demora.

En diálogo con el programa Polino Auténtico: Íntimo de Radio Mitre, Lizy Tagliani comenzó por expresar: "El plan del hijo lo seguimos teniendo . Hay que anotarse en el registro y esperar. Es un largo camino, pero no lo tomo como una obsesión o presión . Lo tomo como un matrimonio convencional que busca todas las noches y puede venir o no ".

Por otro lado, ahondó en su deseo: "No es que tengo focalizada la necesidad de ser madre, nunca la tuve. Todavía no tengo bien definido si quiero un bebé chiquito o alguien un poco más grande. En general, pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si vienen con hermanos, no tengo problema". Así, la conductora demostró que está dispuesta a tener más de un hijo, lo que podría facilitar el trámite.

Sebastián Nebot Lizy Tagliani Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot en marzo de 2023. Instagram

"Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá, me gustaría hacerlo por mis propios medios. Ocuparme como se ocupó mi mamá, trabajando en casa de familia. No sé si tantos, pero con uno o dos hermanos más no tengo problema", continuó.

Incluso, analizó cómo se lo tomaría su hipotético hijo: "Pienso qué pasaría para el chico tener una mamá trans con mucha exposición en los medios. Me lo pregunto pensando en toda la información que yo tenía en mi cabeza a los 7 años del mundo adulto. En cambio si viene de menos de 3 años, va a ser todo más natural crecer con eso". Con esto, remarcó que tiene una preferencia por los más pequeños.

Para finalizar, realizó un pequeño análisis de la situación: "Para resolver eso debería hablar con algún profesional que me ayude, para que todo salga bien".