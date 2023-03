Las tres mejores películas de comedia de Netflix, según Rotten Tomatoes

Según el sitio estadounidense de crítica y calificación de películas y series Rotten Tomatoes, hay tres de la plataforma de streaming que se destacan como mejores películas cómicas.

Muchas veces se basan en las historias, los chistes generados y también la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento. Con estos parámetros evalúan cada serie o película para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género.

Entre las que se nombraron en el ranking de las mejores películas de comedia para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Es un film de la India que se estrenó en 2018, bajo la dirección de Sriram Raghavan. Protagonizada por: Tabu, Ayushmann Khurrana, Radhika Apte, Anil Dhawan, Manav Vij, Ashwini Khalsekar, Chhaya Kadam y Zakir Hussain.

Es una comedia romántica que trata sobre la vida de un pianista ciego, que se ve trastocada por una serie de sucesos misteriosos y un crimen del que no fue testigo. A la par de esto conoce inesperadamente a una mujer de la cual sin ver empieza a sentirse atraído por ella. Todo se empieza a complicar y enredar en la historia donde las risas y el amor se hacen presentes.

AndhaDhun | Official Trailer | Tabu | Ayushmann Khurrana | Radhika Apte | 5th October

Es una producción estadounidense que se estrenó en 2016, con la dirección de Alexandre Lehmann. Es un documental con intervenciones de: Jack Hanke, Noah Britton, Ethan Finlan y New Michael Ingemi.

Trata sobre cuatro amigos cómicos, todos con trastorno del espectro autista, preparan su última gran actuación antes de separarse. El drama y la comedia hacen de este film una emocionante y divertida historia agradable de ver. Tiene una duración de 82 minutos.

Asperger's Are Us Official Trailer 1 (2016) - Documentary