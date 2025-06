Lali Espósito reaccionó al fallo contra Cristina Kirchner con un contundente gesto

Se trata del recordado mensaje que escribió luego de que se conocieran los resultados de las PASO presidenciales que dejaron como ganador al actual presidente Javier Milei. "Qué peligroso. Qué triste", compartió en aquella oportunidad, convirtiéndose así en el objetivo de continuos ataques del libertario y su séquito de trolls, que se mantienen hasta la actualidad.

Con este reposteo, la intérprete de Disciplina dejó en claro su postura ante el fallo de la Justicia contra la exmandataria y reabrió el debate en redes.

Lali volvió a compartir el tuit que desató la polémica X

Lali tuvo su mano a mano con Pedro Rosemblat y le apuntó a Milei: "Represento todo lo que detestan, soy mina y soy exitosa"

La cantante Lali Espósito cargó contra el presidente Javier Milei y aseguró que el repudio que se muestra desde el oficialismo ocurre con motivo de "representar todo lo que detestan".

Cerca del final de la entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, el conductor le preguntó por el escándalo generado a partir del post en X, el cual había expresado "Que peligroso. Que triste" luego del triunfo de Milei en las PASO. Ante esto, Lali fue muy dura: "Creo que lo que para mí es más evidente es que represento todo lo que en algún punto detestan: soy mina y soy exitosa. Ese éxito lo tienen que bastardear de alguna forma porque no puede ser que a una mujer le vaya bien".

Y lejos de ser lo único, la cantante fue directa al hueso: "Y enfatizo en lo de mujer porque el Presidente siempre se expresó de forma muy chota conmigo y con María Becerra, por ejemplo. No vi nunca que mencionara a un artista varón que se haya expresado y ahí él mucho no dice". Con estas palabras, hizo referencia al reciente viral de la entrevista con Jonatan Viale, donde no quiso opinar sobre Andrés Ciro Martínez.

El guiño de Cristina Kirchner a Lali Espósito en la entrevista con Pedro Rosemblat

Una de las entrevistas más esperadas de Gelatina era la que le realizó Pedro Rosemblat a la expresidenta, Cristina Kirchner, en el marco del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Pero en medio de toda la seriedad, hubo un guiño a Lali Espósito, la pareja del comunicador, que dio que hablar.

Rosemblat le preguntó sobre parejas y la política, para eso citó Evita y Perón, pero también a Cristina y a Néstor Kirchner, luego la conversación se dio para pensar una pareja tan popular y vinculada a lo político, fue entonces que la exvicepresidenta lanzó su comentario.