An Espil y su disco Laura Polines: "Propongo linda musiquita, que suena bien y con un toque de humor"

La cantante lanza un nuevo disco corto y meticuloso, producido junto a Iván C. Bakmas. Ocho canciones entre el R&B, el neosoul y el hip hop suave, construidas desde el estudio y pensadas para potenciar el vivo

An Espil, integrante de Nafta.

“Esta semana presenté un disco… Tranqui”, dice An Espil, entre risas. En Laura Polines, la artista afina una línea estética que ya venía desarrollando anteriormente con Jesica Alegría. El disco —ocho temas, poco más de veinte minutos—vuelve a reunirla con Ivan C. Bakmas, productor y cómplice creativo, y recupera el tono de su trabajo anterior: nombres que remiten a personajes secundarios de Los Simpsons y una propuesta lúdica “hay una seriedad y yo me tomo la música muy en serio, pero a la vez agarré estas canciones desde una propuesta de juego”, explica Espil sin solemnidad.