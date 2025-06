Marilina Bertoldi: "Me encanta haber causado polémica con El Gordo"

El single se encontraba dentro de su nuevo álbum "Para quien trabajas", el sexto disco de la artista santafesina que vino a traer rock en épocas de incertidumbre y desesperanza. "Me encanta haber causado polémica, buenísimo. No era el objetivo, pero me vino muy bien te digo ", sostiene la artista.

Para comenzar el diálogo fue fundamental preguntarle "¿Para quién trabajás Marilina? y en ese sentido, respondió: "Es muy larga la respuesta, pero supongo que para mí. Les juro que la tapa y el nombre del disco tienen una razón un poco más profunda de ser que solo para mí, es otra cosa. El nombre no tiene signo de pregunta y es una afirmación un poco orientada a una orden. Eso me gustaba un poco, la idea de que suene telenovelesco. Te está afirmando onda, vos sabés bien para quién trabajás. Tenemos todos un jefe en común que está invisibilizado, que se metió en nuestras vidas y en nuestros momentos más privados. Hablo de la productividad, de esta idea de ser productivos aún en nuestros momentos de descanso, la adicción al celular, al pucho, a escabiar, a estar constantemente silenciando nuestros pensamientos... hablo un poco de quién está reinando hoy en día y quién nos obliga incluso a individualizarnos, a hacer guita con nuestra guita, a tener un hobbie y hacerlo guita (risas) Creo que este acelere es un jefe, hablo del trabajo desde ese lugar. Es epocal, es esta era que nos está afectando mundialmente y que tiene mucho que ver con el individualizarnos desde un capitalismo. Estamos en un momento del capitalismo que se volvió muy voraz, muy insensible, muy inhumano. Obvio, después vienen los gobiernos que representan esos intereses".

Frente a un capitalismo feroz, la duda que queda latente es cómo hace el arte para mantenerse vigente y seguir conectando con la reaildad. Al respecto, la rockera reflexiona: "No lo sé, no sé si yo lo logro. Hay que intentarlo al menos. A mí lo que me pareció interesante fue mantenerme fresca y no hacer oídos sordos de lo que está pasando, sino encontrar más bien mi manera de hablar de la época y de lo que me está pasando a mí puntualmente. Quiero ver si hay más gente que resuena con ese sentir, con esas sensaciones feas que genera toda este miedo y todo lo otro que acarrea. Me parece muy importante ver qué está pasando en la historia en general ( porque siempre se repite todo) y hacer lo contrario porque ya es un elemento a tu favor que no requiere nada de presupuesto. Es como solo ver cuál es tu beneficio en contraste con la realidad. Igual, yo inevitablemente siempre dije algo porque me define, porque la realidad no me pasa por un costado, pero no sé. Yo creo que no se está diciendo nada y me parece ya curioso como mínimo. Si se ha logrado algo en este tiempo que es que la gente tiene miedo de hablar porque las represalias son reales. Hay una decisión tomada en todo el disco: todo el tiempo hay chistes, se juega y se atenta al humor para hablar de lo difícil de la época".

"Puntualmente El Gordo me parecía el statement más claro y más contundente del disco. También, me parecía que la persona adecuada para hacer eso era Malena Pichot, que fue quien ideó, guionó y dirigió el video. Es bárbara, además consiguió a todas las personas que se sumaron, consiguió Canal 7 y todos los elementos claves de la argentinidad y lo que está pasando para decir esto y hablar desde ese lugar. Me parecía que ella era la persona para hacerlo con su toque de humor, nadie más. Hablar de estas cosas en este momento con humor es muy difícil y ella lo logró .Admiro a todas las personas con las que trabajé. Ya a Dolores la había conocido hacía muy poco, a Julián Lucero lo conozco hace mucho y Malena la conozco y admiro hace mucho. Me encanta todo lo que hace, como guionista me parece la mejor y fue lindo trabajar así. A mí me divirtió mucho el video, yo lo tomé como hacer drag, fue divertidísimo hacer de popstar".

Uno de los momentos más icónicos del videoclip fue la caracterización de Bertoldi en una popstar superficial. Sorprendentemente, una de las personas que más disfrutó de esta performance fue ella misma: "Hay algo en el hecho de que sea drag. Creo que ahí donde ya empezás a exagerarlo empieza a ser divertido. Además, hace poco habíamos visto que unas popstars se habían pasado de bronceador y dije 'Ay, hagamos un chiste sobre esto que es bárbaro'. Es lo menos grave de lo que se habla en el video y generó comentarios. Bueno, ya está, es un chiste. Están pasando un montón de cosas terribles, hay gente que no tiene para comer, están cagando a palos a los jubilados en el Congreso y ellas aparecen así. Me parece gracioso nada más. Hay gente que se ofendió y dije: '¡Ah! Mirá qué loco'. Creo que la reacción fue porque está Malena y está Dolores. No me lo esperaba, para mí iba a ir más por el lado de que era una crítica clara y nada más, pero nunca jamás me hubiese esperado esto. Me vino de 10, le agradezco mucho a la gente porque muchos entraron a ver el video por eso. Además, si la gente me viene a bardear de esta manera por algo grave que yo hice obviamente me voy a sentir mal, pero de repente revisé el video y pensé '¿Qué dije? ¡que viven una vida mientras ocurren otras cosas!'. Me siento cero culpable así que bárbaro. No lo viví mal".

"Yo creo que hay un tema con Malena que nos pasó que es que ya estamos grandes y no distinguimos a las popstars, la verdad. Yo pensé que estaba haciendo una popstar general, pero no. Después me di cuenta con varias fotos que me pasaron, pensé '¡Ah! Me la mandé'. No solo eso sino que ataron cabos que no existían. Hubo gente que dijo que el nombre de El Gordo lo elegí porque ella hizo una colaboración con el DJ que se llama Gordo. No, se fueron... yo pude haber hecho de un tipo también, de un trapero o algo así, pero me pareció mil veces más divertido hacer de una mina. Debe ser muy divertido ser popstar, la verdad que las admiro".

Para cerrar, Marilina Bertoldi anunció su próxima fecha en el estadio Malvinas Argentinas en la que "Para quien trabajas" será la columna vertebral de todo el show: "Si pueden escuchar el álbum entero, háganlo porque tiene una razón de ser. Todos los temas que se siguen, se siguen por una razón, están conectados. Yo sé que les aburren esas cosas hoy en día, pero les juro que esto viene a construir algo distinto. Toco el 8 de noviembre en el Malvinas Argentinas, estoy muy contenta y va a estar buenísimo el show. Quizás me draguee, quizás no".