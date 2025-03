La cantante visitó el programa de su novio y volvió a criticar al Presidente. "Ese éxito lo tienen que bastardear de alguna forma porque no puede ser que a una mujer le vaya bien", explicó.

Cerca del final de la entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, el conductor le preguntó por el escándalo generado a partir del post en X (ex Twitter), el cual había expresado " Que peligroso. Que triste " luego del triunfo de Milei en las PASO. Ante esto, Lali fue muy dura: "Creo que lo que para mí es más evidente es que represento todo lo que en algún punto detestan: soy mina y soy exitosa . Ese éxito lo tienen que bastardear de alguna forma porque no puede ser que a una mujer le vaya bien ".

Y lejos de ser lo único, la cantante fue directa al hueso: "Y enfatizo en lo de mujer porque el Presidente siempre se expresó de forma muy chota conmigo y con María Becerra, por ejemplo. No vi nunca que mencionara a un artista varón que se haya expresado y ahí él mucho no dice". Con estas palabras, hizo referencia al reciente viral de la entrevista con Jonatan Viale, donde no quiso opinar sobre Andrés Ciro Martínez.

Para finalizar, dio a entender que Milei tiene una postura machista: "Tengo que sacar esa conclusión, jode que soy una mina que se expresa, que representa una cosa. Ellos necesitan ponerme de enemiga y mi diferencia con ellos es que yo opino con respeto. No necesito bastardear la opinión de otro para que la mía tenga validez". Así, la pelea entre Lali y el Presidente no parece tener un fin en el horizonte.

Durante su visita a Pedro Rosemblat en Gelatina, Lali Espósito habló sobre su enfrentamiento con Javier Milei, algo que ha dado mucho que hablar y llegó al punto del éxito de la canción Fanático, todo un ícono en la juventud durante las movilizaciones contra el Gobierno nacional.

En un esperado mano a mano con Pedro Rosemblat para el programa Industria Nacional de Gelatina, y con más de 81 mil personas viendo la entrevista en vivo, Lali fue consultada por todo lo que generó su icónica canción. Al respecto, comenzó por confesar: "Me hago cargo de lo que pasó con Fanático. Yo elegí la narrativa de la canción, hablar de eso, no de una persona. No dirigí la canción a una persona, sino a un tipo de persona. Alguien obsesivo, que te odia y que hasta capaz te aprecia".

Con respecto al videoclip, la artista no buscó desligarse en ningún momento y se mostró feliz por todo lo que pasó a partir del mismo. "Soy responsable de ese video y la ironía que maneja. Es imposible manejar lo que genera en otro, sea bronca, alegría, lo que sea", señaló en un segundo lugar y celebró el éxito que tuvo en sus fans.

Para finalizar con este tema, Lali no dudó en mostrar su orgullo con la juventud: "Para mí ver a un montón de pibes y de pibas bailando la canción, haciendo intervenciones públicas, donde sentían que esa letra los ayudaba a dar el mensaje que querían dar, a mi me emociona muchísimo. Vos no podes obligar a que te quieran, haces cosas para que la gente te quiera".

