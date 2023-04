La tajante respuesta de Nacho de Gran Hermano cuando llamaron "vieja" a La Tora

"La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella", le escribió un usuario.

https://twitter.com/nom0leste/status/1649142574169354255 che me da pena la tora a parte a nacho se lo ve enganchado pic.twitter.com/CLWl8XupCK — feli (@nom0leste) April 20, 2023

En segundos, Nacho cambió su cara y manifestó su descontento. Acto seguido dejó en claro que no quiere volver a escuchar agresiones hacia La Tora. "No. No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver", respondió. "Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no", deslizó, sorprendido por la violencia del comentario contra su novia.

La decisión de Nacho de no participar en el Bailando

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares, reveló que no está interesado en ser parte del Bailando 2023 y sorprendió a todos con su justificación. De esta manera, el conductor Marcelo Tinelli deberá seguir buscando interesados entre los integrantes del reality show.

En diálogo con LAM, Nacho fue consultado por si le gustaría ser parte del Bailando 2023 y contestó: "No, creo que no. Estoy enfocado en otras cosas, más en lo digital, me gusta un poco más lo que es Twitch, todas esas cosas, y me parece que va más por ahí que por otro lado". Así, comenzó por explicar que quiere afianzarse con su carrera como streamer.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1647020031148949507 ¿Por qué nacho le dice que NO al Bailando 2023?



"Me gusta más lo digital".



"Agradezco un montón la propuesta".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/C3wNPSJFXA — América TV (@AmericaTV) April 14, 2023

"Capaz más adelante puede ser, pero estoy enfocado en otro lado. En el Bailando me defendería, me divierto que es lo más importante, así que obvio", continuó al respecto del programa de Marcelo Tinelli.

Luego, para no dejar lugar a la duda, directamente le preguntaron cuál sería su respuesta en caso de ser contactado: "Si me llaman prefiero que no. Obviamente agradezco un montón la propuesta y todo, pero recién salí, fueron meses muy difíciles, alejado de la familia, así que descansar un poco y poner la cabeza en otro lado". Con todo esto, Nacho Castañares remarcó que busca ordenar su vida antes de comenzar un proyecto.

Para finalizar, le consultaron por excompañeros de Gran Hermano 2022 que puedan ser parte del Bailando 2023 y expresó: "Hay un montón que sería divertido verlos, vi a Tomi -Holder- que ya está, así que lo felicito y lo voy a ver. Cone y Coti, que están por ahí, sería una pareja muy divertida". Mencionando la confirmación del primer eliminado del reality como parte del programa, Nacho se mostró al tanto de las novedades.