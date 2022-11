La pésima actitud de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en una bodega de Mendoza

La cantante Tini Stoessel y su novio, el futbolista Rodrigo De Paul , volvieron a ser noticia, aunque esta vez fue por una desagradable actitud que tuvieron en Mendoza. Al parecer, la pareja fue invitada a comer al restaurante de una bodega y, al retirarse, no dejaron propina .

"Los atendieron los mozos y, cuando fueron a levantar la mesa, se llevaron una sorpresa. ¡No dejaron propina! Los mozos estaban absortos, no podían creer que no les hayan dejado un centavo de propina después de cómo se desvivieron por atenderlos ", comentó la periodista Nancy Duré en Intrusos.

"Estaban los dos solos, cita romántica. Estuvieron recorriendo los viñedos, disfrutaron de ese paisaje y de la comida, y después dijeron 'gracias, todo muy rico, qué bueno el vino. Me voy'", agregó la panelista.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se fueron sin dejar propina de una bodega en Mendoza

Por su parte, la conductora Flor de la V intentó justificar el comportamiento de la cantante y el futbolista. "A lo mejor no salieron con efectivo. Hay gente que se olvida de eso", evaluó. Sin embargo, rápidamente Duré replicó: "No creo. Además, en muchos lugares aceptan la propina con otros medios de pago".

Qué dijo la bodega de la polémica con Tini Stoessel y De Paul

Debido al revuelo mediático que se generó, la bodega Los Toneles decidió lanzar un comunicado para aclarar la situación y desmentir los rumores.

“Queremos destacar su amenidad con el trato a nuestro personal y su gran generosidad con la propina dejada para todos los que tuvimos el placer de atenderlos”, expresaron.

Comunicado Bodega Captura de pantalla

En el mismo posteo decidieron no solo etiquetar a los involucrados sino también a Intrusos, puesto que en ese programa se hizo viral la noticia que luego fue desmentida. Por su parte, los protagonistas optaron por no hablar, no repostear la historia ni salir en los medios para defenderse.