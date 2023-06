La microbikini naranja neón que usó Florencia Peña en el medio del mar y fue furor

La conductora compartió un video desde México en donde mostró el traje de baño que usó para pasar el día en sus playas y para hacer stand up en una pista de Stand up Paddle. “Me quieren como instructora” declaró. Instalada en el caribe, aprovechó este viaje para marcar tendencia con su colección de microbikinis, como el traje de baño naranja que formó parte de su último look.

Flor Peña paddle Instagram

A lo largo del video se pudo ver a la actriz practicando este deporte, mientras que en el texto de la publicación comentó: “Hoy me divertí con @juanoterook haciendo stand up paddle y fue un éxito. Me están pidiendo que sea instructora”.

Flor Peña paddle Instagram

La microbikini roja que lució Kendall Jenner y es tendencia para el verano

Kendall Jenner sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram al posar con el look playero que marcará tendencia en la próxima temporada. A la modelo se la vio con un traje de baño con un escote asimétrico y un tono rojo brillante, que le permitió acentuar su bronceado. Esta microbikini está compuesta por dos piezas con un cut out en las copas del top, el cual además cuenta con una varilla en el sujetador que sostiene la abertura en la parte superior de la tela que además está unida a los tirantes.

Este modelo resalta por un escote con un sólo hombro con un tirante, mientras que en el otro lado se ve u nefecto strapless que se une a lo anterior, lo que le da un estilo juvenil. Por otro lado, el resto de la pieza puede ir en un corte simple y sencillo.

Kendall Jenner microbikini roja Instagram

Este diseño diminuto resalta algunas partes del cuerpo, como el abdomen y las piernas gracias al contraste en el bottom del traje de baño. La hermana de Kim Kardashian sin dudas marcó tendencia con este traje de baño demostrando un exquisito manejo de los colores y accesorios.