Val Kilmer, actor de Batman y Top Gun, murió a los 65 años en Los Ángeles

"Me he comportado mal. Me he comportado valientemente. Me he comportado de manera extraña para algunos. No niego nada de esto y no tengo remordimientos porque he perdido y encontrado partes de mí mismo que nunca supe que existían", expresó en su momento en el documental.

Val Kilmer imagen.JPG Mark Humphrey/Associated Press

Su carrera como actor comenzó en el año 1984, en la película Top Secret!, una parodia de la Guerra Fría. Sin embargo, el gran salto a la fama ocurrió con Top Gun, dos años después, en 1986, que compartió pantalla con Tom Cruise, allí interpretó al piloto Tom "Iceman" Kazansky. Este recordado papel pudo volver, en forma de cameo, en la segunda parte de la película Top Gun Maverick en 2021.

Fue inolvidable al interpretar al cantante Jim Morrison, en el film The Doors estrenado en 1991 del director Oliver Stone. Seguido por ponerle la piel a uno de los superhéroes más famosos del mundo, Bruce Wayne, en Batman Forever, en 1995 del director Joel Schumacher.

En 1995, tuvo el honor de compartir cartel con Al Pacino y Robert De Niro en Fuego contra fuego, gran película de acción dirigida por por Michael Mann.

En los años 2000, hasta que fue diagnosticado con cáncer Michael Mann.de garganta que le impidió continuar con su carrera, participó en comedias como MacGruber y Kiss Kiss Bang Bang.