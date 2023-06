La imperdible reacción de Migue Granados cuando un auto casi choca contra el estudio de Olga

En el clip se puede observar como Granados, junto a Sofía Morandi, están debatiendo un tema cuando la atención del conductor cambia y observa con una mirada de pánico hacia adelante.

Acto seguido, suelta sus auriculares sobre la mesa, corre y grita. De fondo, se puede escuchar la preocupación de los demás participantes que comparten el piso. "Chicos, no saben lo que nos acaba de pasar. Casi un auto se estrella contra nuestro vidrio, es la primera vez que vivimos un choque en vivo en esta esquina", explicó Granados una vez que pasó el peligro de la situación.

Minutos después, subieron en sus redes sociales otro video desde la cámara una cámara de seguridad donde se ve claramente el choque.

https://twitter.com/olgaenvivo/status/1673723417575473157 CASI MUERE LA COMEDIA: EL VIDEO. pic.twitter.com/KEe01e6qPo — OLGA (@olgaenvivo) June 27, 2023

Nati Jota recordó el inesperado consejo que recibió de Ricardo Fort: "No pueden..."

La periodista Nati Jota contó la anécdota que tiene con el empresario Ricardo Fort en la época pico del Bailando por un Sueño. Se acercó a él en un boliche mientras lloraba y le pidió un consejo, le hizo de psicólogo y se fue en su Roll Royce. “No pueden no tratarte bien”, le dijo.

En 2015 saltó a la fama luego de haberse recibido de periodista y comenzó a trabajar en ESPN Redes. Luego fue premiada por ser la Tuitera más influyente del 2018, estuvo en Juegos Olímpicos y en el Mundial de Rusia.

Pero tomó más relevancia en el último tiempo cuando se sumó a Luzu TV con Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato. Ganó el premio como mejor conducción femenina en 2023 y luego abandonó el canal. Actualmente está en la competencia con Migue Granados en el programa llamado Olga.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1669881292672958466 La insólita anécdota de Nati Jota



Recordó un episodio que tuvo a la salida de un boliche con Ricardo Fort.



Cc #NocheAlDente @JotaxTV @FerDente17 pic.twitter.com/kOaSpwMMwy — América TV (@AmericaTV) June 17, 2023

Pero inesperadamente trajo un recuerdo antiguo de antes de ser famosa. "Yo era muy chica, tendría 17 años y había ido a bailar. Diciendo esto me doy cuenta que van muchos años que hago lo mismo: salir a bailar, embriagarme, bailar y esa noche llorar, que a veces también se repite", explicó.

"Y de repente yo vi el Roll Royce de Ricky Fort y yo estaba llorando y me pareció fantástico hacer 'toc toc' en la ventanilla. Bajó la ventanilla y le dije 'hola Ricky, estoy llorando'", detalló en Noche al Dente.

Luego agregó: "Él me dijo 'sí, veo que estás llorando, ¿y por qué llorás?'. Yo le dije 'porque hay un chico que no me está tratando bien' y me respondió 'no pueden no tratarte bien', me tiró esa frase como de amor propio".