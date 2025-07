Fuerza Patria lanzó su primer spot de campaña: "La única salida se construye con unidad"

La creación del frente fue formalizada el miércoles por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, y el líder del Frente Renovador, de cara a los comicios del 7 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioMassa/status/1943642655029710903&partner=&hide_thread=false Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa. @fuerzapatriaok pic.twitter.com/sv9MMAaOTa — Sergio Massa (@SergioMassa) July 11, 2025

"Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande", puede escucharse relatar en un comienzo por medio de diferentes voces en off.

Luego describen a la figura de los jubilados "que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad sin que los caguen a palos por reclamar sus jubilaciones"; la de las madres "que crían solas, y hacen rendir lo que no alcanza y aún así, no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas".

"Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes que insultados y maltratados, siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y descubrir. A pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia", destacan.

Para luego destacar que el nuevo espacio "es una fuerza que no divide. Que abraza. Que une. Que construye". "Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad y que el futuro que nos espera, se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra patria", finaliza.