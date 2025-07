La China Suárez expuso a Benjamín Vicuña: "Me era infiel mientras yo llevaba a su hijo en la panza"

Luego, apuntó contra las redes sociales por la difusión de lo ocurrido: "Para toda la gente que está tan interesada, la verdad que algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema… Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo". Así, volvió a evidenciar su bronca por tener que responder sobre la vida privada de sus pequeños.

La China Suárez y Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio La China Suárez y Benjamín Vicuña comparten la crianza de Amancio y Magnolia. Redes sociales

Para finalizar, buscó terminar con el tema: "Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos. Yo trato de aclarar siempre con una sonrisa, no me gusta estar dando explicaciones, llevo seis meses dando explicaciones. Mis hijos no son personajes del espectáculo". De esta manera, intentó cortar el tema de raíz y dio a entender que lo definirá en privado con la China Suárez.

Embed - BENJAMÍN VICUÑA VS. LA CHINA SUÁREZ: "POR MIS HIJOS TENGO QUE ACTUAR"

